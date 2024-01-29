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Правящая коалиция договорилась апретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию, сообщило агентство LETA.

В понедельник, 29 января, об этом после коалиционного собрания сообщили премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) и председатель фракции "Прогрессивных" В Сейме Андрей Шуваев.

В феврале коалиция намерена подготовить и утвердить в Сейме соответствующий законопроект. Что характерно, 18 января Сейм уже передал на рассмотрение в парламентские комиссии законопроект оппозиционнного Национального объединения, предусматривающий фактически аналогичный запрет.

Вопрос о запрете импорта зерна из России поднимается в Латвии давно, но до сих пор правящая коалиция придерживалась позиции, что необходимо совместное решение всего Европейского союза. А если Латвия примет такое решение в одиночку, то это будет ограничение "только на бумаге", поскольку можно будет легко его обойти через другие страны ЕС. В частности, такое мнение еще в начале прошлой неделе озвучивала премьер Эвика Силиня. В то же время президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 25 января, заявил, что выступает за введение запрета Латвией.

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