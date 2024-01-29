Правящая коалиция договорилась апретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию, сообщило агентство LETA.

Вопрос о запрете импорта зерна из России поднимается в Латвии давно, но до сих пор правящая коалиция придерживалась позиции, что необходимо совместное решение всего Европейского союза. А если Латвия примет такое решение в одиночку, то это будет ограничение "только на бумаге", поскольку можно будет легко его обойти через другие страны ЕС. В частности, такое мнение еще в начале прошлой неделе озвучивала премьер Эвика Силиня. В то же время президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 25 января, заявил, что выступает за введение запрета Латвией.