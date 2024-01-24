"Я поддерживаю запрет импорта российского зерна. Как по политическим, так и по экономическим причинам", — заявил в среду, 24 января, на пресс-конференции президент Эдгар Ринкевич. Также президент указал на то, что большой проблемой является то, что третьи страны дают России возможность обходить санкции.

Во-первых, как считает президент, импорт зерна является поддержкой "российской военной машинерии", во-вторых, оказывает влияние на латвийское сельское хозяйство. По словам Ринкевича, зерно, которое называется российским, может быть украдено с оккупированных украинских территорий. К тому же зерно используется и как оружие в гибридной войне

Президент отметил, что в курсе не новых дискуссий о том, каким образом запретить торговлю с Россией как минеральными удобрениями, так и разными продуктами питания, включая зерно. До сих пор большинство стран ЕС соответствующие решения не принимали и включить эти товары в санкционные списки было трудно, признал президент.

Ринкевич отметил, что сейчас данные об обороте торговли с Россией уточняются, однако сам президент "некоторое время назад" получил статистику по Балтийскому региону. Глава государства, подчеркнув, что данные еще уточняются и надо быть осторожными в их оценке, назвал эти цифры, не уточнив, правда, год: объем торговли с Россией у Латвии составил 280 млн евро, у Литвы — 34 млн евро, у Эстонии — 83 млн евро, у Польши — 221 млн евро.

Эдгар Ринкевич заявил, что поддерживает шаги по разрешению этой ситуации, осуществляемые как на национальном, так и на международном уровнях правительством. Ранее премьер Эвика Силиня заявила, что Латвии нет смысла в одиночку вводить меры против импорта зерна из России, поскольку ограничения, принятые в одностороннем порядке, не достигнут цели. По словам премьера, решение о запрете импорта российского зерна, принятое одной только Латвией, станет "запретом на бумаге", а не в реальности, поэтому так важно убеждать в необходимости принятия мер другие страны Балтии и ЕС.

Президент подчеркнул, что если активно работать, то продвижение будет. "Как минимум, Латвия должна добиться результата на региональном уровне", — сказал Ринкевич.

Также президент страны указал на еще одну проблему: "Знаете, мы иногда концентрируемся на одном деле… Но не меньшая проблема, а может быть и гораздо более серьезная, если мы посмотрим на объемы торговли, это обход санкций третьими странами", — сказал Эдгар Ринкевич. "Я осознанно не назову эти страны", — сразу упредил вопросы президент, подчеркнувший, что эта тема обсуждается странами Балтии и это не самая простая дискуссия для Европы в целом.

"Я открыт для идей, которые наконец снизят зависимость какого-либо нашей торговли от России и Беларуси", — сказал президент. Ринкевич подчеркнул, что знает о дискуссиях в Сейме о введении дополнительных пошлин для компаний, торгующих с Россией и Беларусью, а также о том, что ответственные министерства проводят анализ ситуации.

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