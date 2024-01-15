Планируется, что Сейм — при поддержке правящей коалиции — передаст на рассмотрение в парламентских комиссиях законопроект оппозиционного Национального объединения, предусматривающий введение запрет на поставку в Латвии сельскохозяйственных продуктов — в том числе, переработанных. Это следует из заявлений трех правительственных партий, сообщает агентство LETA.

Как подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), правительство уже предпринимало действия по даннному вопросу, одобрив позицию министра земледелия Арманда Крауза (Союз "зеленых" и крестьян) на уровне ЕС. Эта позиция — призыв к ЕС принять общий запрет на импорт зерна из России.

Так же Силиня, издав резолюцию, поручила Министерству земледелия собрать данные по этому вопросу. Необходимая информация от Минземледелия была получена, однако нужно еще получить данные от Министерства сообщения, Министерства финансов и Министерства экономики.

Премьер-министр подчеркнула, что важна общая позиция стран Балтии, поскольку одной Латвии трудно получить поддержку на уровне ЕС.

Комментируя инициативу Нацобъединения, Силиня дала понять, что этому предложению оппозиции, как и во многих других случаяз, будет дана оценка Сейма. Аналогичным образом высказался и министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), подчеркнувший, что надо добиться поддержки от других стран ЕС, чтобы не получилось так, что российские продукты могли попасть в Латвию как продукты уже других стран.

Силиня, Валайнис, а также министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") подчеркнули, что правительство будет продолжать работать над решениями по этому вопросу. Бришкенс уже обратился к коллегам из Литвы и Эстонии.

Как уже сообщалось, Нацобъединение подало законопроект, предусматривающий прекращение оборота российского зерна и других продуктов на рынок ЕС через Латвию.

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