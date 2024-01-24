Латвии нет смысла в одиночку вводить меры против импорта зерна из России, поскольку ограничения, принятые в одностороннем порядке, не достигнут цели, такое мнение повторно высказала в интервью телеканалу TV3 премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство").

По мнению Силини, решение о запрете импорта российского зерна, принятое одной только Латвией, станет "запретом на бумаге", а не в реальности, поскольку зерно из России в Европейский союз и в саму Латвию будет поступать по другим путям.

Именно поэтому Латвия является первой страной, которая "занялась вопросом зерна" на уровне ЕС и намерена продолжать разъяснять необходимость запрета на импорт, сказала Силиня. Премьер добавила, что Латвия получила поддержку своей позиции со стороны обеих стран Балтии, но нужно договариваться с ЕС в целом.

На просьбу прокомментировать упреки должностных лиц Литвы в том, что именно Латвия является большой проблемой в ситуации с импортом российского зерна, Силиня ответила, что такие заявления призваны отвлечь внимание от действий самой Литвы. Поскольку, словам главы латвийского правительства, "в их портах происходит довольно большая перевалка", но только в Литве этот вопрос не поднимается во внутренней политике.

В свою очередь, говоря об угрозах и мнениях, которые регулярно высказывает Россия, о том, что эта страна может также атаковать страны НАТО, Силиня подчеркнула, что Латвия принимает серьезные меры для укрепления своей безопасности.

Премьер призвала помнить, что Латвия является членом НАТО и в стране уже дислоцированы военнослужащие 14 стран Альянса. Поэтому ситуация в Латвии существенно отличается от ситуации в Украине. В то же время мы также укрепляем нашу собственную обороноспособность, подчеркнула Силиня.

Политик добавил, что лидер российского режима Владимир Путин готовится к "выборам", поэтому угроз высказывается больше.

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