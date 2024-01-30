Не всегда политика, реализуемая правящей коалицией, совпадает с мненим президента страны, заявил после встречи парламентской фракции непосредственно с Эдгаром Ринкевичем лидер оппозиционного Национального объединения Райвис Дзинтарс.

По словам Дзинтарса, например, в вопросе реформы школьной сети президент готов смотреть на вопрос доступности школ не только "через таблицу Excel", а ориентируясь детально на конкретную школу и возможности детей. У Нацобъединения и президента, по словам Дзинтарса, совпадает видение о принципах, которые нужно соблюдать.

Нацобъединение обсудило с президентом также вопросы о вызовах в сфере безопасности и наиболее важных мерах, которые следует принять для укрепления военной безопасности и восточной границы.

Также опрзиционное Нацобъединение обозначило в беседе с президентом важные для политической силы вопросы, в которых есть противоречия с правящими партиями. Например, по мнению Нацобъединения, в бюджете следующего года должны быть предусмотрены меры по усилению поддержки семей с детьми и меры демографического стимулирования.

Дзинтарс отметил, что услышал от президента поддержку подготовленных Национальным объединением поправок к Закону "О труде", которые призваны предотвратить дискриминацию на рынке труда молодых людей, не владеющих русским языком.

Лидер Нацобъединения заявил, что послевкусие от встречи было положительным и что взгляды политической власти и президента страны по многим вопросам совпадают.

Как уже сообщалось, с начала года президент Латвии Эдгар Ринкевич проводит цикл встреч с представителями всех политических сил, представленных в 14-м Сейме. Цель — укрепить диалог с парламентом.

График встреч составлен, исходя из численности парламентских фракций. Поэтому первыми в Рижский замок отправились представители самой крупной парламентской фракции — премьерского "Нового Единства". Также уже состоялись встречи с правящим Союзом "зеленых" и крестьян и оппозиционным "Объединенным списком".

Во вторник, 30 января, Ринкевич встречался с оппозиционным Нацобъединением и правящими "Прогрессивными".

В среду, 31 января, состоится встреча президента с парламентской фракцией оппозиционной "Стабильности", 8 января — с оппозиционной "Латвией на первом месте".

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