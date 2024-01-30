Транзит зерна из России и Беларуси по Латвии в другие страны Европейского союза (ЕС) запрещаться не будет, заявил министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) на пресс-конференции после заседания правительства во вторник, 30 января.

Краузе пояснил, что Министерство земледелия уже начало работу над созданием законопроекта, который предусматривает, что при ввозе и таможенном оформлении в Латвии необходимо будет указывать, является ли местом назначения зерна Латвия или другая страна ЕС. Зерно, страной происхождения которого является Россия или Беларусь, не будет разрешено ввозить в Латвию. Но в то же время Латвия, находясь на внутреннем европейском рынке, не имеет права ограничивать желание компаний из других стран-членов ЕС транспортировать российское зерно в места назначения через Латвию.

Министр напомнил, что вопрос запрета импорта российского зерна актуален и в Совете министров по сельскому и рыбному хозяйству ЕС. Литва и Эстония также присоединились к позиции Латвии в этом вопросе. Но с двумя соседними странами еще не начались переговоры о том, могут ли Эстония и Литва последовать примеру Латвии и запретить импорт российского зерна в пределах границ своих стран.

При этом Краузе заявил, что те компании и представители сельскохозяйственной отрасли, которые покупали и использовали в производстве российское зерно, не смогут получать господдержку. Данная норма применима к механизмам поддержки, выплаченным с 1 января текущего года. По мнению министра, запрет на получение господдержки повысит эффективность запрета на импорт российского зерна.

Однако министр признал, что "абсолютное большинство" латвийских производителей не используют российское зерно и запрет коснется лишь нескольких процентов всех получателей помощи. Однако это поможет продемонстрировать позицию Латвии в этом вопросе и побудит другие страны-члены ЕС последовать примеру Латвии.

По данным Министерства земледелия, Латвия является вторым по величине импортером российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в ЕС после Испании. С января по октябрь 2023 года Латвия импортировала 12% от общей стоимости импорта ЕС из России, заняв второе место среди стран-членов ЕС.

В то же время запрет на импорт и транзит российского зерна может нанести латвийскому портовым и железнодорожным перевозкам убытки в общей сложности в 100 миллионов евро.

В Министерстве земледелия ранее заявляли, что если железным дорогам и портам запретить перевалку 4 млн тонн зерна и сельхозпродукции российского происхождения, что является прогнозам объема на 2024 год, то доходы портов снизятся на 60 млн евро, доходы железной дороги — на 40 млн евро.

В понедельник, 29 января, представители трех политических сил правящей коалиции — "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" — сообщили, что достигли договоренности о введении запрета на импорт российскогот зерна.

Позже, в интервью Латвийскому телевидению министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") фактически признал, что запретить транзит зерна в данный момент нельзя, поскольку запрет не будет законным. Речь может идти только о запрете импорта зерна непосредственно в Латвию.

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