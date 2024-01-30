По мнению Русского Союза Латвии (РСЛ), на данный момент нет публично обнародованных фактов или доказательств, подтверждающих незаконную деятельность и сотрудничество с российскими спецслужбами политика РСЛ, депутата Европарламента Татьяны Жданок. Такую позицию высказал агентству LETA один из лидеров РСЛ, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

Поэтому, по его мнению, сейчас нет смысла говорить о каких-либо санкциях, в том числе со стороны партии, против Жданок.

Мирослав Митрофанов отмечает, что политики ежедневно переписываются со многими людьми, и вполне возможно, что среди них "кто-то может быть шпионом или агентом", но проверить каждого человека невозможно.

Он подчеркнул, что знаком с Татьяной Жданок много лет и знает, что она не "политик, которому нужен куратор со стороны. Она сама может возглавить партию, государственную организацию и стать куратором организации. Она не простой член партии или сторонник, а лидер".

Митрофанов также повторил позицию Жданок и выразил надежду, что будет проведено расследование, чтобы выяснить, кто украл интернет-переписку одного из лидеров Русского союза Латвии.

"Это необходимо не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы население знало, что произошло, могли оценить, как защитить свою частную переписку, и поняли, чего следует опасаться", - пояснил политик.

Митрофанов допустил, что в переписке может быть, например, "письмо знакомому", даторированное 2017 годом, в котором Жданок просила помочь участию нескольких жителей Латвии в мероприятии, связанном с блокадой Ленинграда. По словам представителя РСЛ, это гуманитарный проект по оказанию помощи определенным общественным организациям, которые хотели принять участие в этом мероприятии.

По мнению Митрофанова, не стоит принимать меры к журналистам, описывающим эту ситуацию. Проблема в том, что, например, в Латвии все публикации имеют определенный тон - обвиняют Жданоку в противоправной деятельности, как если бы она была агентом спецслужбы РФ. Это оскорбительные и ложные заявления, считает Митрофанов.

Как сообщалось, расследование российского независимого издания The Insider, проведенное совместно с эстонскими, латвийскими и шведскими журналистами, выявило, что Татьяна Жданок переписывалась с российскими гражданами, которые, вероятно, являются сотрудниками ФСБ РФ. Также она отправляла им отчеты о своей деятельности. В основе расследования лежит взломанная электронная переписка латвийского политика.

Европарламент начал расследование обвинений в связях Жданок с российскими спецслужбами. Председатель ЕП Роберта Метсола "очень серьезно" воспринимает обвинения в адрес Жданок.

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