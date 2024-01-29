После публичных сообщений о сотрудничестве Татьяны Жданок (Русский союз Латвии, РСЛ) со спецслужбами государства-агрессора России "Объединенный список" ("ОС") призывает приостановить деятельность РСЛ.

"Необходимы немедленные, четкие и недвусмысленные действия со стороны Латвийского государства", — говорится в заявлении ОС, в котором отмечается, что Жданок является сопредседателем РСЛ. Поэтому негативное влияние этой политической организации на безопасность латвийского государства вызывает обоснованную обеспокоенность, отмечают в "ОС".

"ОС" считает, что в демократической стране неприемлемо существование политических организаций, лидеры которых не только публично выступают, но и предпринимают реальные действия, направленные на ослабление нашей государственности. ОС призывает ответственные учреждения принять решение о немедленной приостановке деятельности РСЛ, подавая четкий сигнал о том, что угрозы безопасности Латвии терпимы не будут.

Утечка электронной переписки показала, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (РСЛ) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

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