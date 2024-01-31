Спикеры парламентов стран Балтии на встрече с председателем Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими американскими законодателями призвали Конгресс США как можно скорее утвердить новый пакет помощи Украине.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, спикер Сейма Латвии Дайга Миериня прибыла в США вместе со спикером парламента Эстонии Лаури Хусаром и спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. В беседе со спикерами стран Балтии Джонсон подтвердил стратегическое партнерство США со странами Балтии.

Цель совместного визита — укрепление трансатлантического сотрудничества и изложение балтийского видения ситуации с безопасностью в мире на переговорах с парламентариями США.

Спикер Сейма Латвии подчеркнула, что "агрессия России в Украине угрожает всей Европе и подрывает глобальную систему безопасности".

"На карту поставлена ​​не только судьба Украины, и наш выбор абсолютно ясен — мы должны сделать все, чтобы добиться поражения России в Украине. Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет вопросом времени, когда Россия будет готова использовать новую возможность, чтобы бросить нам вызов", — заявила Миериня.

Спикер Сейма подчеркнула, что каждый день задержки принятия важных решений означает для Украины все больше смертей военных.

Миериня призвала союзников и страны-единомышленники объединиться перед лицом российской агрессии.

"Мы должны продолжать изолировать Россию, насколько это возможно, и документировать военные преступления, которые она совершает на международном уровне, чтобы привлечь ее к ответственности. Вседозволенность России основана на чувстве безнаказанности", - сказала Миериня.

Она подчеркнула, что страны Балтии хорошо осознают угрозы, исходящие со стороны России, поэтому серьезно инвестируют в свой оборонный потенциал и призывают другие страны НАТО делать то же самое.

В настоящее время Латвия выделяет на оборонные нужды 2,4 процента валового внутреннего продукта и планирует увеличить эту цифру до трех процентов к 2027 году.

Также Латвия в рамках формата НАТО "Рамштайн" взяла на себя обязательство возглавить "коалицию беспилотников", чтобы увеличить производство и поставки дронов в Украину.

Миериня призвала США присоединиться к коалиции дронов в поддержку Украины.

Президенты стран Балтии также провели встречи с Бетти Макколлум, представителем партии меньшинства Подкомитета по обороне Палаты представителей, Бенджамином Карденом, председателем сенатского комитета по иностранным делам, и с бывшим председателем Совета США Палата представителей Нэнси Пелоси.

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