Главы правительств пяти европейских стран в открытом письме в преддверии саммита лидеров ЕС призвали членов Евросоюза продолжить оказание военной помощи Украине. Текст письма опубликовала газета Financial Times.

Заявление подписали канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

Лидеры отметили, что сейчас Украина не располагает достаточным числом артиллерийских снарядов, а нынешние обязательства по военной поддержке могут не соответствовать нынешним и будущим потребностям Киева.

"В начале прошлого года ЕС поставил перед собой амбициозную цель — направить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели", — признают главы правительств.

Авторы письма подчеркивают, что несмотря на проблемы с выполнением плана отказываться от него не стоит. "Мы должны настаивать на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину. Это может быть передача уже имеющихся запасов или совместная закупка боеприпасов через наши оборонные предприятия. Для этого необходимо расширить промышленные мощности в Европе за счет рамочных контрактов на поставки и устойчивых инвестиций со стороны государств-членов. Страны-партнеры также могут сыграть важную роль, и мы приглашаем их присоединиться к нашим коллективным усилиям".

По мнению лидеров, поддерживать Украину необходимо совместно и долгосрочно. Соответствующее решение, уверены они, должно быть принято каждой страной ЕС. "По сути, это вопрос нашей общеевропейской безопасности, а для отважных женщин и мужчин в ВСУ — вопрос жизни и смерти. [...] Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и затраты будут гораздо выше для всех нас. На нас, европейцах, лежит особая ответственность. Поэтому мы должны действовать", — сказано в письме.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram