Летом 2022 года телеканал "Дождь" покинул Россию, а год спустя — и Латвию. В программе Латвийского телевидения "4-я студия" заметили, что латвийские зрители по-прежнему интересуются "Дождем", сообщает LSM.lv.

С программой "4-я студия" связался зритель Юрис, который хотел задать вопрос Национальному совету электронных СМИ (NEPLP) и Службе государственной безопасности (СГД). По словам Юриса, ранее он жертвовал телеканалу "Дождь" ("Rain") средства со своего банковского счета, а теперь задумался - законно ли это.

"Признаюсь, я смотрю этот телеканал регулярно, и они всегда просят пожертвования, особенно в конце прошлого года. Я хочу знать, безопасно ли возобновлять пожертвования, или я нарушу таким образом какой-либо латвийский закон? Ведь ранее в СМИ говорилось, что СГД оценил высказываемую "Дождем" информацию как направленную против интересов национальной безопасности Латвии. Обращался ли NEPLP к YouTube с просьбой заблокировать доступ к контенту этого телеканала на территории Латвии?" - задает вопросы Юрис.

Сразу после отмены разрешения на вещание телеканала "Дождь" в Латвии в NEPLP стали поступать письма и телефонные звонки с вопросом, могут ли зрители продолжать смотреть контент, предлагаемый этим СМИ, сообщила руководитель отдела мониторинговой службы Нацсовета электронных СМИ Дита Ремберга.

"Классическим способом - через провайдеров - запрещено распространять вещание "Дождя". Что касается Интернета, YouTube или любой другой платформы, то там мы не имеем права налагать обязательства каким-либо образом ограничивать работу этой программы", — заявила Ремберга.

Если Юрис возобновит пожертвования "Дождю", то Служба Госбезопасности не увидит в этом угрозы безопасности Латвии. "СГД не располагает какой-либо информацией, которая бы свидетельствовала о том, что пожертвования упомянутому телеканалу будут противоречить латвийским законам и правилам, а также международным обязательствам", — заявили в службе.

При этом NEPLP призывает жителей Латвии сообщать о том, каким способом разные российские программы и прямые трансляции можно смотреть в Интернете.

"Сейчас оригинальные названия многих программ изменены. Они по-прежнему могут распространяться в скрытой форме. Именно поэтому мы и ведем мониторинг. Мы призываем общественность сообщать, а потом обобщим эту информацию и передадим ее в YouTube. Не исключено, что тогда этот контент будет удален", — пояснила представитель NEPLP.

В NEPLP признали, что сотрудничество с видеохостингом YouTube является успешным с точки зрения ограничения распространения контента, транслируемого из России.

Как сообщалось, в августе 2022 года NEPLP выдала разрешение на вещание лишь одному российскому телеканалу — "ТВ Дождь". А в конце того же года разрешение на вещание канала в Латвии было аннулировано в связи с "угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

Решение NEPLP было принято по факту ряда нарушений "Дождя": непредоставление национальной языковой дорожки для передач, изображение Крыма на карте как части территории России, называние российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от СГБ.

Ассоциация журналистов Латвии выразила сожаление по поводу решения NEPLP аннулировать лицензию на вещание "Дождя", посчитав его несоразмерным допущенным нарушениям. Тем временем "Дождь" принял решение переместить редакцию в Амстердам - телеканал получил лицензию на вещание в Нидерландах.

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