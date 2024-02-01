В четверг, 1 февраля, Сейм во втором чтении единогласно внес поправки в Закон "О дорожном движении", которые предусматривают более суровые наказания за нарушения правил дорожного движения. Решение — еще не окончательное: впереди третье чтение.

Превышение скорости

За превышение скорости на 61-70 километров в час водителям мопедов, легковых авто и грузовых машин массой не более 7,5 тонн будет грозить штраф от 720 до 960 евро (сейчас — 360-480 евро) и отъем прав на девять месяцев (сейчас — полгода).

В случае, если скорость превышена на 61-70 километров в час в жилой зоне — штраф будет еще выше: от 1040 до 1400 евро (сейчас — 540-680 евро), права будут отбираться на срок от девяти до 12 месяцев (сейчас — на год).

В случае, если скорость на 61-71 километров в час превысят авто с прицепами или грузовик массой свыше 7,5 тонн, водитель потеряет права на срок от 12 до 18 месяцев (сейчас — год). Если же такое нарушение совершено в жилой зоне -то водитель лишится прав на срок от года до двух лет (сейчас — год).

Превышение скорости на более чем 70 километров в час, будет караться штрафом в размере от 1400 до 2000 евро и лишением прав на срок от года до трех лет. Это правило будет касаться водителей всех транспортных средств, вне зависимости от массы.

Сейм все же отверг преждложение Министерства сообщения, которое ужесточало наказание за превышение скорости на 6-10 километров мопедами, трициклами, квадрациклами, легковыми и грузовыми автомобилями массой не более 7, 5 тонн. Министерство предлагал штрафовать за такое нарушением предупреждением или штрафом в 10 евро, однако Сейм оставил прежний порядок — за такое нарушение высказывается только предупреждение.

Также Министерство внутренних дел (МВД) отозвало поправки, которые предусматривали лишение водительских прав на срок до трех месяцев за превышение скорости мопедами, трициклами, квадрациклами, легковыми и грузовыми автомобилями массой не более 7, 5 тонн на более чем 30 километров в час. Ранее буквально за несколько дней на портале общественных инициатив были собраны тысячи подписей против предложения, позволяющего лишать прав за превышение скорости движения более чем на 30 километров в час. Сейчас Закон "О дорожном движении" предусматривает, что такое наказание как лишение прав применяется только, если скорость превышена более, чем на 50 километров в час.

Нарушения, зафиксированные радарами, обгон

Поправки к Закону "О дорожном движении" также устанавливают частоту применения наказания за отдельные длительные нарушения, если такие нарушения фиксируются техническими средствами без остановки транспортного средства. В случае длительного нарушения, зафиксированного техническими средствами несколько раз (эксплуатация в дорожном движении такого транспортного средства, не прошедшего в установленный срок государственный техосмотр или отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности его владельцем не проводилось), штраф за нарушение будет применен один раз в течение 24 часов.

Если нарушение будет зафиксировано техсредствами без непосредственно транспортного средства, информация об этом будет немедленно отправлена ​​в электронной форме владельцу авто. Порядокк информирования владельца транспортного средства определит Кабинет министров.

Штраф за управление транспортных средством, если к водителю ранее согласно нормам Закона "Об административной ответственности" была применена приостановка действия водительских прав, будет составять от 280 до 700 евро.

Штраф за причинение проблема водителю обгоняющего транспортного средства путем увеличения скорости движения или изменения траектории движения будет увеличенен с 40 до 55 евро.

Также будет повышен с 40 до 55 евро штраф за обгон на регулируемых перекрестках или за обгон на нерегулируемых перекрестках, за исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к дороге, подлежащей пересечению.

Поправки предусматривают, что стоянка в местах, к которым нельзя подъехать, хотя и отсутствует как таковое нарушение правил дорожного движения, может быть наказана штрафом в 30 евро.

В законопроекте сказано, что что транспортное средство можно будет принудительно переместить, поставив его на специальное парковочное место, если на скоростной трассе были нарушены правила парковки. Транспортное средство также может быть принудительно перемещено по скоростной автомагистрали, если были нарушены правила остановки или стоянки, водитель отсутствует и транспортное средство находится на стоянке.

Что такое электоросамокат?

Поправки уточняют, что необходимые документы должен иметь при себе водитель транспортного средства, а не механического транспортного средства, как это было в прежней редакции — то есть, расширяется понятие "транспортное средство".

В законопроекте уточняется и дефиниция электросамоката (elektroskrejritenis — приводим термин на латышском языке, чтобы не было разночтений). Дефиниция определяет, что электросамокат — это транспортное средство с электромотором или электоромоторами, максимальная мощность которого не превышает один киловатт, оборудованное двумя колесами, конструкция такого транспортного средства предусматривает скорость движения, не превышающую 25 километров в час, у него нет педалей. Также это транспортное средство предусмотрено для передвижения одного человека, оборудовано рулем или держателем для рук, который механически соединен с поверхностью для ног. Также допускается, что электросамокат может быть оборудован сидением, высота которого не превышает 540 миллиметров.

Поправки уточняют, что в дорожном движении могут принимать участие зарегистрированные электросамокаты и велорикши.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram