Для жителей городов и краев, где закрываются почтовые отделения, сохранится возможность получать через Latvijas Pasts по месту жительства пенсии и пособия, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования, сообщает VSAA.

VSAA получило от Latvijas Pasts информацию о закрытии в январе почтовых отделений в Наутрени, Калнциемсе, Таурене, Ерберге, Баркаве, Цираве, Гаркалне, Бене и Метриене, а также о закрытии в феврале почтовых отделений Даугавпилс-22, Царникава, Озолниеки и Рига-35.

Тем, кто использует для получения услуг VSAA счет Почтовой расчетной системы (PNS), но хочет изменить способ оплаты и в дальнейшем получать услугу по месту жительства, необходимо подать заявление в VSAА.

Стоимость доставки по месту жительства составляет 2,39 евро, которые VSAA удерживает из пенсии до ее выплаты. Также в этом случае может измениться дата выплаты пенсии или пособия.

Заявление (бланк можно скачать — здесь) в VSAA об изменении способа выплаты можно подать лично в центрах обслуживания клиентов VSAA, единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений либо прислать его по почте в любое отделение VSAA. Заявление можно подать в электронном виде, используя официальный электронный адрес VSAA или отправив подписанное электронной подписью заявление на адрес pasts@vsaa.gov.lv.

Чтобы изменить способ выплаты со следующего месяца, заявление необходимо подать в VSAA до 15 числа текущего месяца.

Если человек получает услугу по месту жительства, но не может быть дома в конкретный день доставки, то, как сообщает Latvijas Pasts, в населенных пунктах, где нет почтовых отделений, почтальон повторно бесплатно доставит пенсию по месту жительства. По вопросам повторной доставки следует обратиться в службу поддержки клиентов Latvijas Pasts по тел. 67008001, 27008001. Также пенсию можно получить в почтовом отделении, обслуживающем конкретную территорию.

Выплаты VSAA по выбору получателя могут также перечисляться на счет в любом латвийском кредитном учреждении либо на счет PNS в соответствии с правилами и расценками этих учреждений.

Например, раньше пенсионер ходил в местное почтовое отделение, чтобы снять пенсию наличными со счета PNS. Поскольку почта закрыта, пенсионер подает VSAA заявление о том, чтобы почтальон в дальнейшем доставлял пенсию ему на дом. Если заявление в VSAA поступит, например, 9 февраля, то пенсию домой будут доставлять с марта. С другой стороны, если заявление подано заявление 23 февраля, доставка по месту жительства будет с апреля.

Услуги VSAA, которые Latvijas Pasts оказывает по месту жительства ( кроме иностранных пенсий):

пенсия по старости

пенсия по инвалидности

пенсия по потере кормильца

пенсия по выслуге

специальная государственная пенсия для депутатов Верховного Совета ЛР

государственное пособие соцобеспечения

пособие по уходу за инвалидом

пособие на компенсацию транспортных расходов инвалиду, испытывающему трудности с передвижением

страховое возмещение или компенсация в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием

государственное социальное пособие для участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

пособие супругу умершего пенсионера.

Почему закрывают почтовые отделения?



Финансовое положение Latvijas pasts в настоящее время крайне тяжелое, заявила во вторник утром в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия Беате Краузе-Чеботаре.

Она напомнила, что Latvijas Pasts — это не государственное учреждение, а государственное предприятие, а значит, оно не обязано выполнять социальные функции, но должно работать прибыльно или без убытков.

"Невозможно сократить количество основных средств или число работников пропорционально уменьшению подписки и количества писем. Поэтому Latvijas Pasts сейчас находится в тяжелом финансовом положении, ведь без реорганизации филиалов почта будет убыточной, и нам придется обратиться к государству и правительству с просьбой о дополнительном финансировании", — сказала Краузе-Чеботаре.

Говорить о том, что Latvijas Pasts неплатежеспособность, было бы слишком громко, но если ситуацию не исправить, это будет вопросом двух-трех лет.

"О будущем Latvijas Pasts" — такое название на сайте manabalss.lv присвоено инициативе, задача которой — собрать подписи жителей, чтобы остановить закрытие более 100 почтовых отделений по всей Латвии. В настоящее время под инициативой подписались более 2000 жителей, пишет со ссылкой на портал Lsm.lv агентство LETA.

В Латвийском профсоюзе работников связи пояснили, что сбор подписей начат, так как решение о закрытии отделений принято поспешно, не хватает социального плана и не было дискуссии. "У нас консультации [по вопросу о закрытии почтовых отделений] с работодателем начинаются завтра. И тут представьте себе наше мнение и недоумение, когда в прессе уже рассказывается о 105 почтовых отделениях. Это неприемлемо для профсоюза.

Инициатива на manabalss.lv подана еще и потому, что почту заставляют модернизироваться, а правовое регулирование осталось таким, каким было для рынка, основным сегментом которого были письма. Обращаем внимание общественности на то, что нужно менять закон о почте адекватно ситуации. Необходимо создать современное правовое регулирование, способное компенсировать эти услуги. А не измерять рентабельность такими услугами, которые на самом деле не подвержены рентабельности. Пакомат не может их заменить, как не сможет и доставка на дом. Ведь местом оказания универсальной услуги является отделение со всем устройством и оборудованием. Такие мелочи, которые работники очень хорошо знают, не были учтены ", — сказала представитель профсоюза Ирена Лиепиня.

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