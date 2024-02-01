Для жителей городов и краев, где закрываются почтовые отделения, сохранится возможность получать через Latvijas Pasts по месту жительства пенсии и пособия, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования, сообщает VSAA.
VSAA получило от Latvijas Pasts информацию о закрытии в январе почтовых отделений в Наутрени, Калнциемсе, Таурене, Ерберге, Баркаве, Цираве, Гаркалне, Бене и Метриене, а также о закрытии в феврале почтовых отделений Даугавпилс-22, Царникава, Озолниеки и Рига-35.
Тем, кто использует для получения услуг VSAA счет Почтовой расчетной системы (PNS), но хочет изменить способ оплаты и в дальнейшем получать услугу по месту жительства, необходимо подать заявление в VSAА.
Стоимость доставки по месту жительства составляет 2,39 евро, которые VSAA удерживает из пенсии до ее выплаты. Также в этом случае может измениться дата выплаты пенсии или пособия.
Заявление (бланк можно скачать — здесь) в VSAA об изменении способа выплаты можно подать лично в центрах обслуживания клиентов VSAA, единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений либо прислать его по почте в любое отделение VSAA. Заявление можно подать в электронном виде, используя официальный электронный адрес VSAA или отправив подписанное электронной подписью заявление на адрес pasts@vsaa.gov.lv.
Чтобы изменить способ выплаты со следующего месяца, заявление необходимо подать в VSAA до 15 числа текущего месяца.
Если человек получает услугу по месту жительства, но не может быть дома в конкретный день доставки, то, как сообщает Latvijas Pasts, в населенных пунктах, где нет почтовых отделений, почтальон повторно бесплатно доставит пенсию по месту жительства. По вопросам повторной доставки следует обратиться в службу поддержки клиентов Latvijas Pasts по тел. 67008001, 27008001. Также пенсию можно получить в почтовом отделении, обслуживающем конкретную территорию.
Выплаты VSAA по выбору получателя могут также перечисляться на счет в любом латвийском кредитном учреждении либо на счет PNS в соответствии с правилами и расценками этих учреждений.
Услуги VSAA, которые Latvijas Pasts оказывает по месту жительства ( кроме иностранных пенсий):
- пенсия по старости
- пенсия по инвалидности
- пенсия по потере кормильца
- пенсия по выслуге
- специальная государственная пенсия для депутатов Верховного Совета ЛР
- государственное пособие соцобеспечения
- пособие по уходу за инвалидом
- пособие на компенсацию транспортных расходов инвалиду, испытывающему трудности с передвижением
- страховое возмещение или компенсация в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием
- государственное социальное пособие для участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- пособие супругу умершего пенсионера.
Почему закрывают почтовые отделения?
Финансовое положение Latvijas pasts в настоящее время крайне тяжелое, заявила во вторник утром в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия Беате Краузе-Чеботаре.
Она напомнила, что Latvijas Pasts — это не государственное учреждение, а государственное предприятие, а значит, оно не обязано выполнять социальные функции, но должно работать прибыльно или без убытков.
"Невозможно сократить количество основных средств или число работников пропорционально уменьшению подписки и количества писем. Поэтому Latvijas Pasts сейчас находится в тяжелом финансовом положении, ведь без реорганизации филиалов почта будет убыточной, и нам придется обратиться к государству и правительству с просьбой о дополнительном финансировании", — сказала Краузе-Чеботаре.
Говорить о том, что Latvijas Pasts неплатежеспособность, было бы слишком громко, но если ситуацию не исправить, это будет вопросом двух-трех лет.
"О будущем Latvijas Pasts" — такое название на сайте manabalss.lv присвоено инициативе, задача которой — собрать подписи жителей, чтобы остановить закрытие более 100 почтовых отделений по всей Латвии. В настоящее время под инициативой подписались более 2000 жителей, пишет со ссылкой на портал Lsm.lv агентство LETA.
В Латвийском профсоюзе работников связи пояснили, что сбор подписей начат, так как решение о закрытии отделений принято поспешно, не хватает социального плана и не было дискуссии. "У нас консультации [по вопросу о закрытии почтовых отделений] с работодателем начинаются завтра. И тут представьте себе наше мнение и недоумение, когда в прессе уже рассказывается о 105 почтовых отделениях. Это неприемлемо для профсоюза.
Инициатива на manabalss.lv подана еще и потому, что почту заставляют модернизироваться, а правовое регулирование осталось таким, каким было для рынка, основным сегментом которого были письма. Обращаем внимание общественности на то, что нужно менять закон о почте адекватно ситуации. Необходимо создать современное правовое регулирование, способное компенсировать эти услуги. А не измерять рентабельность такими услугами, которые на самом деле не подвержены рентабельности. Пакомат не может их заменить, как не сможет и доставка на дом. Ведь местом оказания универсальной услуги является отделение со всем устройством и оборудованием. Такие мелочи, которые работники очень хорошо знают, не были учтены ", — сказала представитель профсоюза Ирена Лиепиня.