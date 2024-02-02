Строительство нового здания Бюро по защите Сатверсма (SAB) в районе Брасы планируется завершить в этом году, сообщило агентству LETA Министерство внутренних дел.

Здание спроектировало Sarma & Norde, строит SIA Kvadrum. Сумма контракта, как и в случае со строительством здания Службы государственной безопасности (СГБ), не разглашается.

По данным Firmas.lv, единственным владельцем SIA Kvadrum является Дидзис Петерсонс. В 2022 году у компании был оборот в 22 миллиона евро и она работала с прибылью в 3,15 миллиона евро.

Новое здание SAB разместится в районе Браса, на улице Упес, 1А, на территории бывшего военного госпиталя, где уже находится Государственная судебная экспертиза.

В прошлом году на улице Инвалиду, 1 состоялась церемония закладки капсулы в фундамент здания лабораторного комплекса Единого центра судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что в настоящее время SAB находится на улице Миера, напротив Большого Рижского кладбища.

В середине января в Риге открылось новое здание еще одной спецслужбы — Службы государственной безопасности (СГБ). Строительство нового здания СГБ в Риге, районе ВЭФ на улице Бривибас, началось в конце 2020 года, но решение о его строительстве правительство приняло за несколько лет до этого. Строительные работы на улице Бривибас, 207 вело АО UPB по проекту, разработанному Sarma&Norde Architects, однако информация о стоимости проекта не разглашается как секретная.

Архитектура здания отличается тем, что его фасад не имеет окон, есть лишь их стилизация.

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