На портале общественной инициативы Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за возможность школьникам несколько раз исправлять плохие оценки, сообщает агентство LETA.

Сбор не менее 10 тысяч подписей позволяет внести инициативу на рассмотрение в Сейм.

В качестве представителя инициативы указана Паула Глеба. Она поясняет, что сейчас некоторые ученики уже столкнулись с запланированными правилами "Skola2030", согласно которым школьник может улучшить только одну оценку по каждому предмету в течение года — некоторые школы уже начали внедрять это правило в этом учебном году.

Паула Глеба утверждает, что "Skola2030" предполагает, что таким образом у школьников будет мотивация учиться. Но нововведение уже вызвало недовольство со стороны учеников и возмущение со стороны родителей, ведь оценки детей не улучшаются, а наоборот — снижаются.

Среди подростков растет промедление с экзаменами, потому что они чувствуют себя недостаточно подготовленными и беспокоятся о возможной оценке, которую потом не смогут исправить. Школьники свое недовольство, поскольку такая система не помогает им стать более мотивированными, а, скорее, создает больше переживаний и беспокойства.

Автор инициативы предлагает отменить ограничение на одну коррекцию оценок в год и позволить учащимся свободнее и чаще повышать свои оценки.

По мнению Глебы, ее предложение принесет пользу успеху и предотвратит ненужный стресс среди учеников.

Инициаторам "Skola2030 предлагают оценить эту инициативу и рассмотреть возможность внедрения системы постепенно, чтобы школьники могли вовремя подготовиться к новой системе и привыкнуть к ней.

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