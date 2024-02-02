Сбор не менее 10 тысяч подписей позволяет внести инициативу на рассмотрение в Сейм.
В качестве представителя инициативы указана Паула Глеба. Она поясняет, что сейчас некоторые ученики уже столкнулись с запланированными правилами "Skola2030", согласно которым школьник может улучшить только одну оценку по каждому предмету в течение года — некоторые школы уже начали внедрять это правило в этом учебном году.
Паула Глеба утверждает, что "Skola2030" предполагает, что таким образом у школьников будет мотивация учиться. Но нововведение уже вызвало недовольство со стороны учеников и возмущение со стороны родителей, ведь оценки детей не улучшаются, а наоборот — снижаются.
Среди подростков растет промедление с экзаменами, потому что они чувствуют себя недостаточно подготовленными и беспокоятся о возможной оценке, которую потом не смогут исправить. Школьники свое недовольство, поскольку такая система не помогает им стать более мотивированными, а, скорее, создает больше переживаний и беспокойства.
Автор инициативы предлагает отменить ограничение на одну коррекцию оценок в год и позволить учащимся свободнее и чаще повышать свои оценки.
По мнению Глебы, ее предложение принесет пользу успеху и предотвратит ненужный стресс среди учеников.
Инициаторам "Skola2030 предлагают оценить эту инициативу и рассмотреть возможность внедрения системы постепенно, чтобы школьники могли вовремя подготовиться к новой системе и привыкнуть к ней.