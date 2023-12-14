К такому неутешительному выводу пришло глобальное исследование ЮНЕСКО по мониторингу технологий в области образования. Подробнее об этом исследовании, а также о том, как обстоят дела с технологиями в латвийских школах, программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал сооснователь и член правления компании Tilde Андрейс Васильев.

"Сегодня наши школы отлично обеспечены и компьютерами, и интернет-подключением. В этом смысле Латвия на фоне других стран выглядит хорошо. Проблема в другом. Технологии есть, но у многих учителей нет ясной методологии и понимания, что делать с этими технологиями", — указал Васильев.

В качестве примера он привел тот факт, что многие школы оснащены современными интерактивными досками, но учителя не знают, как ими пользоваться, и применяют их по старинке - как обычную школьную доску.

"Мы думали: поставим технологии, и знания школьников автоматически улучшатся. Но это оказалось не так. Исследование показало, что уровень знаний латвийских школьников сегодня довольно плачевен. Так что одних технологий мало. Компьютеры не могут заменить учителя, они могут ему только помочь", — признал специалист.

При этом Васильев подчеркнул, что в плане развития технологий Латвия опережает многие другие страны.

"Искусственный интеллект для латышского языка - один из самых развитых в мире, по сравнению с другими малыми языками. Мы помогаем разрабатывать технологии и для других малых языков - для Мальты, Эстонии, Хорватии. Кроме того, Латвия - одна из самых передовых стран в использовании виртуальных ассистентов. Около наших 100 государственных учреждений используют подобных электронных помощников. В этом смысле даже Эстония учится у нас", — заключил представитель Tilde.

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