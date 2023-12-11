Спустя четыре года эксперимент с (не)преподаванием истории в средней школе завершается. За эти годы школы выпустили молодых людей, которые в старших классах историю изучали минимально или вообще не изучали. Возвращения истории в школьную программу добились в том числе учителя истории, которые первыми забили тревогу о том, что в системе "Школа-2030" история больше не является отдельным предметом в средней школе. Одна из причин "реабилитации" истории — соображения безопасности, поскольку размытые критерии позволяли учителям давать своим ученикам любые пришедшие им в голову интерпретации истории.

Мы это не учили

Чтобы узнать уровень знаний учащихся средних школ об истории Латвии, портал Delfi разработал тест из десяти вопросов по темам основной школы. Один школьник оценил тест как очень сложный: "Сложно потому, что я уже два года не изучаю историю как отдельный предмет. Тест предназначен для того, чтобы аккуратно поверить знания, и я рад, что понял, как мало на самом деле знаю об исторических событиях".

Несколько старшеклассников сказали, что историю после основной школы по-настоящему не учили, потому и не знают правильных ответов. "Было трудно вспоминать исторические события, потому что после 9-го класса на уроке истории больше говорят о ценностях, демократии, человеческой идентичности и так далее", — сказал один из учеников. Еще несколько человек честно признались, что вообще не изучали историю в средней школе.

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