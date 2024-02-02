Министерство иностранных дел (МИД) обратилось к отраслевым министерствам и государственным учреждениям с призывом подать предложения по дальнейшему укреплению санкций ЕС против России, сообщает агентство LETA со ссылкой на сам МИД.

МИД призывает оценить, есть ли в структурах управления важных латвийских компаний и организаций идентифицируемые граждане России, Беларуси или других третьих стран, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию в Украине и которые могут быть связаны с государственными структурами РФ. В случае выявления таких лиц и их связи с агрессией, осуществляемой режимом президента России Владимира Путина, МИД предложит применять ограничительные меры Евросоюза в отношении этих лиц.

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подчеркивает, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, ответственные учреждения Латвии постоянно работают над выявлением и предотвращением случаев, когда лица из России или других третьих стран, связанные с режимом Путина и его агрессией против Украины, осуществляют свою деятельность в Латвии.

"Эта непрерывная работа продолжается, и чтобы она выполнялась, мы обратились к отраслевым министерствам с просьбой оценить, занимают ли высокопоставленные должности в важных латвийских компаниях граждане третьих стран, которые поддерживают режим Путина и его агрессию против Украины", — сказал Кариньш.

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