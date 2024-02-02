С 1 февраля под руководством инструкторов и инженеров Škoda Vagonka началось обучение машинистов АО Pasažieru vilciens управление новыми электропоездами в нештатных и чрезвычайных ситуациях, сообщила руководитель отдела коммуникаций и маркетинга предприяти Сигита Звиедре.

На данный момент 74 сотрудника AS Pasažieru vilciens прошли несколько сертифицированных обучений Škoda Vagonka, ими получено 252 сертификата.

Все 80 машинистов преприятия прошли полное обучение для управления новоыми чешскими электропоездамии в стандартных условиях, сообщает пресс-служба PV (Vivi).

Судя по количеству и характеру обнаруженных дефектов, Škoda Vagonka ранее обещала обеспечить наличие инженеров в каждом электропоезде, который вернется на обслуживание пассажиров после устранения дефектов. Но пока из-за нехватки специалистов это не выполняется.

Поэтому AS Pasažieru vilciens проводит дополнительное обучение сотрудников: упор делается на аварийные и нестандартные ситуации, такие как обнаружение неисправности, действия при проблемах с зарядкой аккумуляторной батареи и аварийная буксировка электропоезда.

"Мы собираем информацию о наиболее частых дефектах новых электропоездов и видим, что помимо дефектов, которые могут исправить только инженеры Škoda Vagonka, есть и те, которые могут устранить сами машинисты.

Поэтому для улучшения стабильности расписания поездов вместе со Škoda Vagonka организуем дополнительное обучение машинистов. Мы не ожидаем и не можем требовать от наших машинистов инженерных знаний, но хотим совместить силы для более быстрого решения проблемы в интересах пассажиров", — заявил председатель правления AS Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис.

Подготовка сотрудников Pasažieru vilciens к управлению новых электропоездов началась еще в июне 2022 года - на интенсивной теоретической и практической подготовке на производстве Škoda Vagonka в Пльзене (Чехия). Они получили сертификаты как машинисты, так и инструкторы-механики, которые затем обучали коллег в Латвии и управляли новыми электропоездами.

План снижения рисков при эксплуатации Škoda предусматривает следующее: как можно меньшее курсирование новых электропоездов по однопутным железнодорожным линиям; резервный поезд должен находится в готовности; новые электропоезда после устранения дефектов вернутся в строй под контролем инженеров Škoda Vagonka; сокращение количества поездок на электрифицированных железнодорожных линиях.

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