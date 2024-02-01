С сегодняшнего дня действует новое расписание движения поездов в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens (PV).

Предприятие указывает, что на этих линиях больше всего рейсов осуществляется на новых электричках.

Изменения вводятся, чтобы чешская компания Škoda Vagonka могла устранить дефекты в новых электропоездах.

Pasažieru vilciens призывает пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании поездов на домашней странице Vivi и в мобильном приложении Vivi Latvija.

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