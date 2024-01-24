Из-за кризиса пассажирских перевозок, причиной которого стали новые электропоезда Škoda Vagonka, совет предприятия Pasažieru vilciens (PV) решил уйти в отставку, сообщила агентству LETA руководитель отдела Коммуникации и маркетинга PV Сигита Звиедре со ссылкой на председателя совета Сандиса Штейнса.

По словам Штейнса, ответственность за решение кризиса выходит за рамки полномочий PV. В заявлении об отставке совета Штейнс также указал на долгое время оставленную в стороне железнодорожную инфраструктуру — электросети, пути и перроны, которые не приспособлены к эксплуатации новых электропоездов, а также на нефункционирующую систему оповещения пассажиров на станциях и платформах.

Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлено 26 дефектов уровня "A", из-за которых не допускается дальнейшая эксплуатация поездов, хотя до поступления их на рынок учреждение по сертификации подтвердило соответствие таких поездов требованиям, подчеркнул Штейнс.

"Даже после повторных запросов не было предоставлено финансирование на обновление подвижного состава, поэтому в условиях кризиса невозможно заменить дефектные поезда для обеспечения выполнения функций пассажироперевозок в заданном объеме. Значительной части — почти половине -подвижного состава по-прежнему 50 лет", — отметил председатель совета PV.

В совет PV входят Штейнс, Инта Лиепа и Имантс Паэглитис. Штейнс занимает должность председателя с 30 декабря 2016 года, в то же время в должности была утверждена Лиепа, а Паэглитис начал работу в совете 25 апреля прошлого года.

Совет объявил о своей отставке на основании 8-й части 296-й статьи Коммерческого закона. В ней говорится, что член совета может в любое время уйти с поста, подав публичное уведомление. Если член совета покидает должность, либо его отстраняют до окончания срока полномочий совета, проводятся новые выборы членов совета. На них переизбирается весь состав совет.

Как сообщалось ранее, министр сообщения Каспар Бришкенс поручил организовать полный внешний аудит, чтобы оценить процесс закупок новых пассажирских электропоездов.

Министр хочет, чтобы была проведена оценка процесса подготовки технической спецификации, приема поездов, начала эксплуатации и ответственность вовлеченных лиц.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram