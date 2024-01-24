Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") поручил организовать полномасштабный внешний аудит для оценки процесса закупок новых пассажирских электропоездов.

Бришкенс хочет, чтобы была проведена оценка подготовки технической спецификации, приема поездов, начала эксплуатации и ответственность вовлеченных лиц.

Также министр написал в социальной сети X (ранее Twitter), что члены совета Pasažieru vilciens (PV) "больше не будут выполнять свои должностные обязанности". Агентству LETA не удалось получить в Министерстве сообщения более подробного разъяснения, означает ли это, что совет будет распущен или отстранен. "Главный приоритет остается неизменным — как можно скорее преодолеть этот кризис", — подчеркнул Бришкенс.

Informēju, ka @ViviVilciens padomes locekļi vairāk nepildīs savus amata pienākumus. Tāpat uzdots organizēt pilna apjoma ārēju auditu, lai izvērtētu jauno vilcienu iepirkumu procesu, tostarp tehniskās specifikācijas sagatavošanu, vilcienu pieņemšanu, ekspluatācijas uzsākšanu un… — Kaspars Briškens (@Briskens) January 24, 2024

Как сообщалось, несколько недель в Латвии есть проблемы с обеспечением движения поездов и с техническими проблемами у новых чешскихпоездов Škoda Vagonka. Первоначально проблемы затронули отдельные рейсы, но 22 января почти на всех линиях было задержано большее количество пассажирских поездов.

Политики правящей коалиции полагают, что ответственность за регулярные задержки новых электропоездов должна нести компания Pasažieru vilciens, а не министр сообщения.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что ожидает от Бришкенса оценки ответственности и четкого решения вопроса о задержках пассажирских поездов.

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