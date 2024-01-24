Премьер-министр Эвика Силиня ожидает от министра транспорта Каспара Бришкенса оценки ответственности и четкого решения вопроса о задержках пассажирских поездов.

На вопрос, должен ли Бришкенс взять на себя ответственность за затянувшуюся ситуацию, Силиня ответила агентству LETA лишь то, что обсуждала этот вопрос с министром. Сейчас Минсообщения поручено провести полномасштабную оценку, включая вопрос об ответственности.

"Совершенно неприемлемо, чтобы жители Латвии стояли как "подопытные кролики" в темноте и темноте - будет поезд или его не будет", - признает Силиня.

Минсообщения должно провести полномасштабную оценку - закупок, того, как тестировались поезда и как решалась ситуация, когда возникали проблемы. Вопрос ответственности тоже очень важен при оценке, подчеркивает премьер-министр.

По ее мнению, необходимы срочные решения, чтобы лучше предоставить пассажирам альтернативы, если поезда снова не будут ходить. Если изначально ответственные учреждения и госкомпании не были готовы к такой ситуации, то теперь у них больше нет оправданий, добавила Силиня.

Она отметила, что правительство готово подключиться к решению вопроса, если возникнет такая необходимость.

Как сообщалось, несколько недель в Латвии есть проблемы с обеспечением движения поездов и с техническими проблемами у новых чешскихпоездов Škoda Vagonka. Первоначально проблемы затронули отдельные рейсы, но 22 января почти на всех линиях было задержано большее количество пассажирских поездов.

Политики правящей коалиции полагают, что ответственность за регулярные задержки новых электропоездов должна нести компания "Pasažieru vilciens", а не министр сообщения.

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