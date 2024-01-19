Министр сообщения Каспарс Бришкенс поручил государственному секретарю Минсообщения оценить ответственность Автотранспортной дирекции (ATD) в применении штрафов к перевозчикам за невыполненные автобусные рейсы.

Как рассказал министр в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", независимым юридическим консультантам было поручено оценить, насколько точно ATD применяет штрафные санкции, предусмотренные в договорах с перевозчиками. Консультанты, как и внутренний аудит пришли к выводу, что штрафы необходимо применять за каждый пропущенный рейс, то есть штрафы, фактически примененные ATD, значительно ниже тех, которые должны были быть применены.

Сейчас к перевозчику, отменившему более 50 рейсов, применяется штраф 500 евро независимо от того, отменил ли он 51 или 150 рейсов. "Возможно, государству причинен ущерб в размере несколько сотен тысяч евро", — сказал министр.

Госсекретарю поручено оценить действия ATD и в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы.

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