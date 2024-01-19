В случае инцидентов с новыми электропоездами создано решение, позволяющее в два раза сократить время реагирования — время ожидания составит максимум полтора часа, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"). Об этом пишет LSM.lv.

Бришкенс признал, что до сих пор не ходят все поставленные новые электропоезда, а шесть или семь поездов все еще ремонтируют. Он добавил, что в результате производителю начисляются значительные штрафы по договору.

Перед производителем Škoda Vagonka поставлена задача в течение двух месяцев обеспечить доступность поездов на уровне 95%.

В то же время министр рассказал, что созданы решения позволяющие снизить повторение инцидентов за счет сокращения времени реагирования в два раза.

"Если посмотрим, что произошло 2 января в Гарциемсе, где пассажирам пришлось ждать три часа… Сейчас создана система, чтобы в таких условиях время ожидания не превышало максимум полтора часа", — сообщил Бришкенс.

Пока не приходилось тестировать эту систему реагирования, но "неприятности все равно могут случиться".

Бришкенс пояснил, что между задействованными службами — Pasažieru vilciens и Latvijas dzelzceļš — налажен оперативный обмен связанной с инцидентом информацией. Сокращено время, за которое соответствующие службы, должны отреагировать — отогнать попавший в инцидент поезд или освободить дорогу.

На вопрос об ответственности за невзгоды с новыми поездами, министр ответил, что это очень длинная цепочка ответственности. Об этом можно будет судить после нынешнего кризисного периода.

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