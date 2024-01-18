Парламентский секретарь Министерства сообщения Иртс Дубкевич заявил, что 85% расходов на установку держателей для велосипедов в новых электропоездах будут покрыты из фондов Евросоюза, сообщает LETA.

18 января состоялась встреча министра сообщения Каспара Бришкенса с экспертами отрасли и неправительственными организациями по поводу наиболее удобного решении для пассажиров в вопросе установки штативов для велосипедов в новых электропоездах Škoda.

В ходе встречи эксперты обсудили три возможных технических решения, предложенных представителями чешской компании Škoda Vagonka, которые предусматривают установку в каждом поезде 6-8 держателей для велосипедов.

Участники встречи согласились, что предложения Škoda Vagonka должны быть усовершенствованы.

В Меморандуме о взаимопонимании указано, что чешская компания имеет право предусмотреть в новых электропоездах дополнительную комплектацию, что приведет к ресертификации электропоездов в соответствии с действующей нормативной базой.

Затраты на изготовление и установку штативов для велосипедов в электропоездах Škoda планируется покрыть за счет финансирования фондов ЕС на плановый период 2021-2027 годов.

Ранее Бришкенс заявил, что установка держателей для велосипедов в новых электропоездах обойдется более чем в один миллион евро. Он также подчеркнул, что держатели должны быть установлены к летнему сезону.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram