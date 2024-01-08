Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") дал задание госсекретарю ведомства Илонде Степановой провести служебную проверку на предмет конфликта интересов в связи с назачением бывшего депутата Сейма от Национального объединения Яниса Иесалниекса на должность в Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), которое отвечает за строительство Rail Baltica на территории Латвии.

"Будет оценено, имело ли место при приеме на работу Эсальниекса невыполнение обязательств по предотвращению конфликта интересов или нарушение внутренних нормативных актов", — написал в сети "X" (бывший Twitter) Бришкенс.

Министр также поручил держателю частей государственного капитала EDzL оценить возможное обращение в компетентные учреждения.

"Надзор за крупнейшим строительным договором в истории Латвии должно быть обеспечено на самом высоком уровне", — подчеркнул министр сообщений.

Latvijas vēsturē lielākā būvniecības līguma uzraudzība jānodrošina atbilstoši augstākajiem standartiem.

Tāpēc š.g. 5.janvārī esmu uzdevis @Sat_Min Valsts sekretārei ierosināt dienesta pārbaudi par iespējamu interešu konfliktu, Jānim Iesalniekam kļūstot par EDZL Projekta… — Kaspars Briškens (@Briskens) January 8, 2024

Как уже сообщалось, Янис Иесалниекс в настоящее время является руководителем строительных контрактов Департамента реализации и управления проектами EDzL, свои новые обязанности он исполняет с 20 декабря прошлого года.

В воскресенье, 7 января, программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что в Eiropas Dzelzceļa līnijas подтвердили:практический опыт Иесалниекса со строительными договорами весьма невелик. Но такового не было и у других финалистов конкурса, поскольку зарплата в 3500 евро не является конкурентоспособной в отрасли.

Ранее в соцсетях сам Иесалниекс сообщил, что он ушел из политики и принял новый профессиональный вызов. На выборах в 14-й Сейм, напомним, Иесалниекс остался за чертой и не был избан депутатом.

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