"Можно всех уволить, но кто будет в какой-то момент работать? Если бы мне была доступна армия независимых опытных профессионалов, с опытом внедрения нового подвижного состава, мы бы быстро заменили… Но в Латвии нет этих специалистов. Мы обращались за помощью к иностранным коллегам, которые сталкивались с аналогичными проблемами. Не мы первые вводим новые поезда. У наших коллег в Эстонии десять лет назад были проблемы с дизельными поездами. В Великобритании, в Нидерландах, США.. Но практически везде, где новые поезда", — сказал Каспар Бришкенс.