Ответственность за кризис с новыми электропоездами производства Škoda Vagonka должны взять на себя государственное предприятие Latvijas Dzelzceļš (LDz), Автотранспортная дирекция, а также ведущие сотрудники Министерства сообщения, в том числе бывшие министры, участвовавшие в процессе закупки, заявил в эфире передачи Spried ar Delfi на Delfi TV министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

"LDz, как управляющий этой инфраструктурой, также должно взять на себя ответственность, поскольку работы по этой инфраструктуре затянулись. Ответственность также должны взять на себя Автотранспортная дирекция и ведущие сотрудники Минсообщения, вплоть до министров, которые были вовлечены в этот общий процесс", — отметил Бришкенс.

На вопрос о том, несет ли ответственность правление Pasažieru vilciens (PV), Бришкенс заявил, что это должен оценить новый совет предприятия.

В свою очередь, говоря об ответственности своих предшественников, министр уделил особое внимание Талису Линкайтсу ("Новая консервативная партия"), который занимал пост главы Минсообщения с 2019 по 2022 год.

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