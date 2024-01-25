Автобусы не могут и не смогут решить ситуацию с поездами, заявили агентству LETA представители Дирекции автомобильного транспорта (ATD), комментируя ответственность ведомства в кризисной ситуации после введения новых электропоездов Škoda Vagonka.

Железную дорогу - как основу движения - необходимо сделать более устойчивой к подобным происшествиям, подчеркивает Дирекция автотранспорта.

Представители дирекции также отмечают, что в соответствии с требованиями нормативных актов и заключенными договорами перевозчик берет на себя полную ответственность за обеспечение перевозки, поэтому в сложившейся ситуации c поездами ATD действует в соответствии со своей компетенцией.

В дирекции напоминают, что сейчас улучшилась скорость распространения информации и принятия решений, а данную ситуацию следует решать в рамках предоставления железнодорожного транспорта — на линию нельзя выходить поездам, которые рискуют остановиться в пути.

Однако в дирекции отметили, что такой риск невозможно свести к нулю, поэтому быстрое реагирование и возобновление движения поездов является приоритетом.

В ATD сообщили, что информация для пассажиров будет предоставляться на станциях, где доступен альтернативный общественный транспорт. Также продолжатся работы по объединению маршрутной сети общественного транспорта — поездов и автобусов.

В сотрудничестве с Pasažieru vilciens (Vivi) и Latvijas dzelzceļš (LDz) разработан план обеспечения пассажиров транспортом, особенно в кризисной ситуации с введением новых электропоездов. Основная ответственность за реализацию плана возложена на Vivi и LDz. Тогда как ATD обеспечивает функции координации и поддержки процессов, включая предоставление пассажирам информации об альтернативных вариантах перевозки.

В конце прошлого года компания PV начала пассажирские перевозки новыми электропоездами Škoda Vagonka. До этого поезда долго тестировались на латвийских железных дорогах. Несмотря на это, чешские поезда регулярно сталкиваются с различными неполадками.

Все 32 новых электропоезда должны быть приняты к середине 2024 года. После этого компания Vivi планирует ввести интервальные графики на маршрутах электропоездов. Соответственно, в будние дни утром и вечером поезда будут ходить каждые 15–20 минут.

Каждый электропоезд Škoda состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров и парковочные места на 454 пассажира. Поезда имеют одноуровневую посадку с надземных пассажирских платформ.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257 миллиона евро.

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