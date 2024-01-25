Министр сообщения Каспарc Бришкенс ожидает ужесточения штрафов для чешской компании Škoda Vagonka, сообщили агентству LЕТА в Минсообщения.

Министр также ожидает проактивных действий и быстрых результатов для разрешения нынешнего кризиса в сфере пассажирских железнодорожных перевозок.

АО Pasažieru vilciens, Автотранспортная дирекция, Latvijas dzelzceļš, Государственная железнодорожная техническая инспекция и Министерство сообщения будут совместно работать над тем, чтобы устранить последствия неполадок с электричками Škoda Vagonka, сообщили в министерстве.

Как сообщалось, 12 января Škoda Vagonka была оштрафована на 95 000 евро за то, что не устранила дефекты новых электропоездов вовремя в течение гарантийного срока, и сумма штрафа увеличивается с каждым днем, когда Škoda Vagonka пропускает оговоренный в договоре срок устранения дефектов.

Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока на электропоезда, должны быть устранены поставщиком Škoda Vagonka в установленные сроки с момента уведомления, в том числе дефекты уровня "А", при которых поезд не едет, — в течение 24 часов, а менее серьезные дефекты уровня "В" — в течение 72 часов.

Бришкенс также распорядился провести полномасштабный внешний аудит процесса закупки новых электропоездов.

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