В связи с протестами крестьян в понедельник, 5 февраля, полиция призывает всех участников дорожного движения вовремя планировать свой маршрут и учитывать возможные ограничения движения, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Учитывая, что в понедельник крестьяне по всей Латвии начнут ранее согласованную акцию протеста и во время нее предусмотрено движение сельскохозяйственной техники по различным маршрутам: как по дорогам государственного значения, так и по региональным дорогам. Это может затруднить движение транспорта по всей стране.

В ходе акции протеста будет обеспечен общественный порядок и будет усиленно контролироваться общая безопасность дорожного движения, планируется обширное привлечение сил полиции.

Стражи порядка напоминают организаторам и участникам акции, что во время протеста необходимо соблюдать все нормы закона — Госполиция не допустит нарушений и беспорядков.

Также полиция напоминает, что каждый водитель транспортного средства при участии в дорожном движении должен соблюдать общие требования правил дорожного движения, а также транспортное средство должно соответствовать всем требованиям для участия в дорожном движении.

Акции протеста пройдут в 16 городах Латвии — Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе,, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре.

Участники протестов соберутся в местах начала акций в 10 часов утра, а сами протесты начнутся в 11:00.

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