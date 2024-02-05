После отставки обоих заместителей Карклини распалась коалиция Талсинской краевой думы.

После того, как 11 депутатов проголосовали за освобождение Карлини от должности, заместитель председателя думы по вопросам народного хозяйства Лаурис Пилегис ("Мы — для Талси и края") и заместитель по административным вопросам Алдис Пинкенс ("Новое Единство") объявили о своей отставке, предоставив возможность инициаторам отставки Карклини сформировать свою команду и в дальнейшем возглавить думу. Пилегис выразил надежду, что новая команда сможет продолжить реализацию проектов второй очереди улицы Дундагас, благоустройство Вилкмуйжского пляжа, восстановление детского сада "Винодзиня" и другие проекты.

По словам Пилегиса, с учетом того, что за освобождение председателя думы от должности проголосовали в том числе депутаты входящей в нынешнюю коалицию "Латвийской зеленой партии", в думе уже невозможно принимать решения и действующая коалиция прекращает свое существование.

Пилегис упрекнул депутатов в том, что освобождение от должности председателя непосредственно перед принятием бюджета, что является сложной задачей, создает риск, что на длительное время будет парализована работа исполнительной власти.

Как сообщалось, в понедельник 11 голосами "за" была освобождена от должности председатель Талсинской краевой думы Карклиня.

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