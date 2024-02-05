После того, как 11 депутатов проголосовали за освобождение Карлини от должности, заместитель председателя думы по вопросам народного хозяйства Лаурис Пилегис ("Мы — для Талси и края") и заместитель по административным вопросам Алдис Пинкенс ("Новое Единство") объявили о своей отставке, предоставив возможность инициаторам отставки Карклини сформировать свою команду и в дальнейшем возглавить думу. Пилегис выразил надежду, что новая команда сможет продолжить реализацию проектов второй очереди улицы Дундагас, благоустройство Вилкмуйжского пляжа, восстановление детского сада "Винодзиня" и другие проекты.
По словам Пилегиса, с учетом того, что за освобождение председателя думы от должности проголосовали в том числе депутаты входящей в нынешнюю коалицию "Латвийской зеленой партии", в думе уже невозможно принимать решения и действующая коалиция прекращает свое существование.
Пилегис упрекнул депутатов в том, что освобождение от должности председателя непосредственно перед принятием бюджета, что является сложной задачей, создает риск, что на длительное время будет парализована работа исполнительной власти.
Как сообщалось, в понедельник 11 голосами "за" была освобождена от должности председатель Талсинской краевой думы Карклиня.