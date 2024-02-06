Школьную реформу можно начать реализовывать как пилотный проект, включив в него только готовые к изменениям самоуправления, после встречи с пятью партнерами по коалиции отметила премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство).

Министр образования и науки Анда Чакша (Новое единство) ранее заявила, что самоуправления, которые не упорядочили свою сеть школ, в 2024-2025 учебном году получат финансирование на основе прежней модели "Ученик в самоуправлении".

В понедельник после совещания коалиции Силиня сообщила, что Чакша планирует проводить реформу не так, как предлагалось ранее. Участвующим в пилотном проекте самоуправлениям, которые перейдут на подход финансирования программ, это позволит двигаться к улучшению качества образования в школах, отметила премьер.

Остальным муниципалитетам может быть дан год-полтора, чтобы подготовиться к изменениям, отметила Силиня. Коалиционные фракции договорились, что будут еще обсуждать этот план.

Председатель Союза зеленых и крестьян, министр земледелия Армандс Краузе также указал, что переговоры по этому вопросу в коалиции еще продолжатся. Он подчеркнул, что важнейшие основы реформы — это доступное и качественное образование, что особенно важно разъяснять родителям, самоуправлениям и учителям.

В результате реформы сети школ предполагается обеспечить качественное образование во всех регионах; возможность выбирать разнообразные углубленные курсы; адекватную нагрузку и зарплату педагогам.

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