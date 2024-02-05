В вопросе реорганизации школьной сети следует не опираться на эмоции, а смотреть на данные об успеваемости в учебных заведениях, считает директор и ведущий исследователь Межотраслевого центра инноваций в образовании Латвийского университета (LU SIIC) Даце Намсоне.

По ее словам, мы часто принимаем решения на эмоциях. Например, мы считаем, что изменение содержания обучения улучшит знания учащихся. В публичном пространстве очень много мифов и эмоций, поскольку люди действуют, руководствуясь своим опытом. Однако необходимо четко видеть, есть ли у школы возможности развития, считает Намсоне, признавая, что развитие невозможно без финансирования и кадров.

По мнению эксперта, было правильно делегировать самоуправлениям принятие решений по своей школьной экосистеме. При этом качество образования для самоуправлений определено в законе совсем недавно. Это означает, что самоуправлениям придется по-новому взглянуть на то, как управлять этим качеством, и меньше ждать указаний сверху, сказала Намсоне.

Принятие решений на основе данных позволяет действовать разумнее, уверена она. Необходимо учитывать несколько аспектов, а не только анализ средних результатов, поскольку он отражает реальную ситуацию очень поверхностно и недостаточен для принятия решений. Остаются непонятыми факторы, повлиявшие на результат. Необходимо анализировать успеваемость за несколько лет, по группам классов, с учетом социально-экономических показателей, качества преподавания. При этом при наличии множества данных часто отсутствует цель, которой хотят достичь с их помощью, а также опыт анализа и обработки данных.

Инструменты для получения дополнительных данных предлагает монография, подготовленная в прошлом году исследователями SIIC LU. Этотподход был опробован в 50 латвийских школах, и ведется постоянная работа по его усовершенствованию.

Как сообщалось, Министерство образования и науки решило, что определяющим критерием в реорганизации школьной сети будет количество учеников. В настоящее время государственные целевые дотации для самоуправлений на оплату труда педагогов распределяются между школами с учетом только установленной государством минимальной ставки зарплаты педагогов. Это позволяет, например, за счет крупных школ "субсидировать" школы поменьше.

Недовольство возможным закрытием школ в регионах выразили несколько латвийских самоуправлений.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram