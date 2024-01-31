Более 70 средних школ в Латвии не соответствуют критериям оптимального количества учащихся, запланированным Министерством образования и науки (МОН), сообщила Латвийскому радио директор департамента образования МОН Эдите Канавиня.

В настоящее время в 13 средних школах учатся менее 20 учащихся во всех 10-12 классах, в семи средних школах - от 21 до 25 учеников, в восьми школах - oт 26 до 30 учеников, в 49 средних школах - от 31 до 60 учеников. Более 60 учащихся в 10-12-х классах учатся в 130 средних школах.

Канавиня подчеркнула, что критерии, запланированные МОН, не означают закрытие всех школ, в которых нет оптимального количества учеников. Решение о закрытии или реорганизации должно приниматься самоуправлением.

По словам Инары Дундуре, советника по образованию и культуре Латвийского Союза самоуправлений (LPS), в следующем учебном году в 24-х средних школах не откроются 10-е классы.

Ни представители Минобразования, ни представители LPS не смогли сказать, сколько начальных школ может быть закрыто - хотя критерии количества учащихся для них установлены, они различаются для городов, административных центров и малонаселенных территорий. Местные органы власти также могут принять решение о сохранении школы, предоставив недостающее финансирование из своего бюджета, а не из госбюджета.

Определяющим критерием при создании новой школьной сети будет количество учеников.

Министр образования и науки Анда Чакша призывает самоуправления не откладывать решение о реорганизации учебных заведений, поскольку родители и общественность должны иметь четкое представление о предстоящей системе.

При этом Чакша часто подчеркивала, что у МОН нет конкретного плана, сколько школ следует сократить.

В некоторых самоуправлениях Латвии жители недовольны возможным закрытием школ.

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