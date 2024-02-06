Жители Латвии стали активно пользоваться Реестром добровольно отказавшихся от азартных игр лиц — с начала 2020 года по 31 декабря 2023 года им воспользовались 58 017 человек, а 31 692 человека на данный момент лишены права участвовать в азартных играх и интерактивных лотереях, сообщили порталу Delfi в Инспекции по надзору за лотереями и азартными лицами.

За прошедший год общее количество лиц включенных в реестр лиц увеличилось на 17 428, а число действующих запретов на участие в азартных играх — на 5942.

С мая 2021 года в азартных играх и интерактивных лотереях не могут участвовать и лица, включенные в реестр Гарантийного фонда средств на содержание (UGF). В среднем 10% лиц, включенных в реестр UGF, хотели играть в азартные игры, но доступ к ним был закрыт.

Руководитель Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне признала, что реестр является эффективным решением для поддержки людей, которые находятся в группе риска, и он активно используется.

"Одной из задач инспекции является также оказание поддержки лицам, для которых чрезмерное участие в азартных играх или интерактивных лотереях создает проблемы и риски, поэтому предоставив жителям Латвии возможность добровольно зарегистрироваться в Реестре добровольно отказавшихся от азартных игр лиц, мы позволяем своевременно выявить проблему и остановить потенциальное увлечение азартными играми", — заявила Бирне.

Она отметила, что не менее важно было оказание поддержки тем игрокам, в том числе их родственникам, которые нуждались в помощи. Одним из таких механизмов поддержки были консультации психолога, которые можно было получить бесплатно. В 2023 году инспекция предоставила 849 очных и 223 дистанционных консультации, а также 2522 консультации по телефону по различным вопросам и 203 консультации по электронной почте.

"В инспекции по-прежнему доступны оплаченные государством консультации психолога — как очные, так и дистанционные консультации для лиц с признаками и риском игровой зависимости, а также психолог предоставляет информацию о возможностях включения в реестр. Помимо этого, психолог также участвует в семинарах и дает советы социальным работникам, сотрудникам полиции и управления мест заключения, учащимся различных учебных заведений, преподавателям и родителям учащихся о том, как распознать и избежать риска возникновения игровой зависимости. Подобные лекции очень востребованы и нужны в обществе", — пояснила Бирне.

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