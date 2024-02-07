Во второй половине недели в Латвии будет преимущественно морозно, временами пройдет снег, в воскресенье возможен ледяной дождь, прогнозируют синоптики.

В четверг и пятницу во многих регионах пройдет снег. К концу недели Латвию с юга может достичь новая зона осадков, возможен и ледяной дождь. Ветер будет преимущественно слабым, в выходные будет дуть восточный ветер в диапазоне от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью понизится до -1.. -9 градусов, а днем столбик термометра местами — преимущественно в Латгалии, а также в восточной и северной части Видземе — опустится до -12.. -17 градусов. Максимальная температура воздуха составит преимущественно +1.. -4 градуса, на востоке страны до -8 градусов.

К югу от Латвии воздух будет теплым. С воскресенья повысится вероятность того, что Латвию достигнет более теплый воздух и наступит оттепель.

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