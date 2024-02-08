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Деньги из бюджета надо тратить эффективно. Средства, выделяемые для рижских улиц, с каждым годом росли, но это существенно не улучшило качество, в передаче “ТОП новостей” на канале TV24 заявил экс-мэр Риги Мартиньш Стакис.

“Понимаю, что в Риге сменилось политическое руководство, но есть хорошие инициативы, которые, по-моему, не нужно снимать. Например, многие рижане уже забыли, как это было, когда у каждого участка тротуара свое качество — один вообще не почищен, один почищен, один засыпан солью, другой гравием”, — отметил Стакис.

Он подчеркнул, что сейчас такой ситуации нет, потому что была достигнута договоренность между городскими службами. Снегоуборочные машины убирают город ночью, и дворникам остается только “отполировать” улицы на следующий день. “Этот план отменяют сейчас, и я думаю, что это абсолютно неправильно. Я понимаю, выросли цены, но и бюджет вырос на 69 миллионов», — заметил Стакис.

Одни из наиболее крупных проектов в этом году — ремонт и Земитанского, и Вантового мостов, а также перестройка набережной Мукусалас. “В принципе, если к 2025 году не приступят к ремонту Вантового моста, довольно велик риск, что его могут просто закрыть. Это действительно очень серьезно”, — заявил Стакис.

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