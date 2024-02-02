Во время стротельства моста Rail Baltica через Даугаву, который будет возведен рядом с нынешним Железнодорожным мостом, движение по набережной Генерала Радзиня будет организовано по двум полосам в каждом направлении. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Комитета городского развития Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство").

По словам Пулкса, изнально планировалось, что сначала будет построен мост и только затем отремонтирована набережная, или же эти работы будут происходить одновременно. Однако это замысел не удался, и Рижское самоуправление перенесло ремонт набережной Генерала Радзиня на более поздний срок.

Поэтому рижанам теперь следует считаться с ограничениями движения транспорта во время строительства моста.

Пулкс заявил, что есть договоренность со строителями о сохранении двух полос движения в каждом направлении. Но не исключено, что на время строительных работ могут вводиться и более жесткие ограничения движения, когда в одну сторону будет открыта только одна полоса движения.

Председатель Комитета городского развития Рижской думы призвал строителей организовать работы таким образом, чтобы в часы пик — утром, когда жители едут на работу, и после обеда, когда люди едут домой — движение транспорта задерживалось как можно меньше.

Как пояснил исполняющий обязанности директора Департамента открытого пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс, из-за новых ограничений ожидается меньше пробок, чем могло бы быть. Ведь Рижская дума ввела запрет на въезд грузового транспорта в центр города, что снизило интенсивность движения на этом участке.

По мнению Вайводса, с открытием Восточной магистрали закрытие одной полосы на набережной уже не окажет существенного влияния на общий транспортный поток.

Ограничения движения планируются до 1 июня следующего года. Не исключено, что работы завершатся раньше, и движение транспорта будет полностью восстановлено раньше.

Ожидаются также ограничения на передвижение пешеходов и доступ к набережной в зоне строительства.

Вайводс сообщил, что обо всех изменениях в организации дорожного движения в ходе строительных горожан будут информировать отдельно.

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