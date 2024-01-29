В настоящее время на развитие экономики и фискальную ситуацию влияют геополитические, макроэкономические и фискальные риски, совокупность которых может замедлить рост латвийской экономики, ухудшить баланс бюджета и увеличить государственный долг, говорится в последнем мониторинговом докладе Совета по фискальной дисциплине (СФД) об экономической и фискальной ситуации в Латвии.

СФД в целом высоко оценивает утвержденный Сеймом госбюджет на текущий год, однако указывает на ряд рисков, которые могут резко ухудшить фискальную ситуацию, сообщает агентство LETA.

Как отмечает СФД, геополитические условия обусловливают неопределенность развития экономики. В результате последствий пандемии и влияния войны продолжает снижаться или не растет спрос со стороны основных стран-партнеров, что в свою очередь негативно сказывается на экспортных возможностях Латвии. В контексте геополитических рисков важен рост расходов на оборону и внутреннюю безопасность, которые уже сейчас существенно повлияли на структуру государственных расходов.

В СФД не согласны с тем, что рост бюджетных расходов на оборону классифицируется как разовый, поскольку маловероятно, что в условиях геополитической напряженности эти расходы останутся на нынешнем уровне. С ухудшением геополитической ситуации оборонные расходы могут возрасти, что соответственно сократит объем бюджетных средств на социальные расходы и расходы в других сферах.

Анализируя макроэкономические риски, СФД отмечает, что политика борьбы с инфляцией и повышения процентных ставок Европейским центральным банком продолжает удерживать в зоне риска потенциал экономического роста. Хотя сейчас четко наметилась тенденция к снижению инфляции, на ее динамику существенно влияют краткосрочные инфляционные ожидания потребителей и производителей. Конкурентоспособность Латвии, по мнению международных экспертов, существенно снизилась и она на протяжении длительного времени отстает от Литвы и Эстонии.

Как подчеркнули в СФД, прогнозирование в условиях высокой неопределенности и макроэкономических рисков стало новой реальностью и мешает бюджетному планированию. Прогнозы, сделанные в начале 2023 года, оказались слишком оптимистичными, и сейчас видно, что 2023 год завершился не символическим ростом, а минимальной рецессией. СФД отмечает, что Латвию ожидает полный сложностей год, но все же имеются надежды на медленный рост. Новейшие прогнозы внутреннего валового продукта (ВВП) составляют от 1,8% (Институт продуктивности Латвийского университета) до 2,4% (Европейская комиссия).

Как отмечает председатель СФД Инна Штейнбука, цель правительства - сократить отставание Латвии от балтийских соседей. По сравнению с Литвой и в особенности с Эстонией Латвия в минувшем году пережила более низкий спад экономики. Штейнбука выразила надежду на то, что в этом году можно ожидать более быстрого роста экономики.

В СФД отмечают, что сложившейся в последние годы ответственной фискальной политике угрожает и ряд фискальных рисков, вытекающих из деятельности госкомпаний. Несмотря на замечания СФД, ни для одного из этих рисков не сформирован резерв в бюджете 2024 года. Авиакомпания "airBaltic" в июле этого года должна вернуть или рефинансировать облигации на сумму 200 млн евро, что затруднительно с учетом улучшившегося, но по-прежнему хрупкого финансового положения компании и геополитической ситуации. Также затруднена реализация проекта Rail Baltica в Латвии - запланированные расходы значительно увеличились, имеются неясности с источниками финансирования, а Еврокомиссия как главный "спонсор" проекта выразила обеспокоенность по поводу его реализации.

Но несмотря на относительно благоприятные для Латвии условия (хороший кредитный рейтинг и относительно низкий долг), растут расходы на обслуживание государственного долга. Если в 2023 году на эти цели было потрачено около 233 млн евро (0,7% ВВП), то в этом году, по прогнозам, потребуется уже 381 млн евро (0,9% ВВП), а в 2026 году эти расходы могут превысить 500 млн евро.

Предполагается, что в этом году Госказна будет вынуждена занять на финансовых рынках около 3 млрд евро (6,6% от ВВП) как для рефинансирования имеющегося долга, так и для покрытия дефицита, поэтому продолжение ответственной фискальной политики важно для возможности получения займов на финансовых рынках на благоприятных условиях.

СФД - независимый коллегиальный орган, созданный с целью обеспечения надзора за соблюдением условий фискальной дисциплины.

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