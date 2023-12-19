Во вторник, 19 декабря, правительство Эвики Силини ("Новое Единство") концептуально поддержало подписание договора о строительстве главного пути железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии стоимостью 3,7 миллиарда евро. При этом первоначально будет заказан первый этап строительных работ стоимостью 165 миллионов евро, сообщило Министерство сообщения агентству LETA.

Во вторник правительство рассмотрело информационный отчет, подготовленный Министерством сообщения, о закупках строительных работ для основной трассы железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии, а о процедурах его финансирования.

Стоимость магистрали в Латвии оценивается в 3,7 миллиарда евро, а на реализацию первого этапа строительных работ необходимо 165 миллионов евро без налога на добавленную стоимость (НДС).

В то же время в договоре говорится, что после подписания соглашения Латвия возьмет на себя обязательства государственного бюджета только по первому этапу строительных работ, для которых уже обеспечено финансирование из Фонда соединения инфраструктуры Европы (EISI).

В объем договора входит строительство основнй трассы Rail Baltica за пределами Риги на участках граница Эстонии-Вангажи, Вангажи-Саласпилс-Миса, Миса-граница Литвы, а также участка железнодорожной линии, включающего в себя пересечение города Риги и соединение с аэропортом "Рига" в двух ответвлениях, в том числе с аэропортом "Рига"-Миса.

Правительство концептуально поддержало подписание договора о строительстве главного пути Rail Baltica в Латвии стоимостью 3,7 миллиарда евро.

В свою очередь, работы по строительству магистральной линии Rail Baltica за пределами Риги будут включать в себя возведение железнодорожного основания — насыпи, эстакады, а также строительство верхнего строения железной дороги — путей и другой сопутствующей инфраструктуры. Протяженность указанных работ составляет около 230 километров и разделена на два района — южный (протяженностью около 130 километров) и северный (протяженностью около 100 километров), которые, в свою очередь, делятся на более короткие участки или разрешения на строительство.

Также Министерство сообщения информирует, что договор со стройподрядчиком составлен на основе условий контракта международно признанной Международной федерации инженеров-консультантов. Подходящим для исполнения договора признан подход рамочного соглашения, который позволяет Латвии осуществлять строительные работы поэтапно после выполнения нескольких предварительных условий — наличия строительных проектов, завершенной экспроприации недвижимости и обеспеченного финансирования. Планируется, что этапы строительства будут упорядочены в зависимости от наличия финансирования — в рамках EISI и государственного софинансирования.

В то же время, согласно распространенному в мире методу раннего участия, привлечение застройщика будет происходить на текущем этапе проектирования, что позволит оптимизировать решения в соответствии с выбранной застройщиком технологией строительства.

Министерство сообщения добавляет, что договор планируется разделить на этапы. Предусматриваается первоначально заказать первый этап строительных работ в районе Бауски недалеко от Иецавы, где в будущем будет расположен пункт обслуживания инфраструктуры Rail Baltica.

Ожидается, что затраты на первый этап строительных работ будут покрыты за счет финансирования восьмого (CEF8) и девятого (CEF9) конкурсов проектов CEF по проекту Rail Baltica. В свою очередь, финансировать заказ и проведение будущих работ планируется из следующих конкурсов CEIF, включая десятый конкурс (CEF10). В целях обеспечения достаточного финансирования для реализации запрошенной деятельности заявки будут готовиться в тесном сотрудничестве со сторонами, участвующими в исполнении договора.

Минсообщения подчеркивает, что, принимая во внимание значительную сумму и срок действия рамочного соглашения, в договор включен подробный механизм индексации, расходы по которому покрываются из финансовых ресурсов CEIF.

После заключения договора на строительные работы основной трассы Rail Baltica в Латвии работы согласно делегированию будет осущесвлять национальный исполнитель проекта Rail Baltica в Латвии — SIA Eiropas Dzelzceļa lījas . Его основными задачами станут контроль за выполнением договорных обязательств и сроков, мониторинг и содействие реализации, контроль движения денежных средств, а также управление стратегическими и финансовыми рисками.

Одновременно Министерство сообщения подготовит информативный отчет об объеме, стоимости и планах реализации проекта Rail Baltica с целью обеспечения функциональности проекта и соединения железнодорожной линии с европейской железной дорогой до 2030 года. Кроме того, планируется инициировать внесение изменений в Закон "О реализации проекта Rail Baltica", чтобы точно определить зоны ответственности участвующих сторон и ускорить реализацию проекта.

Планируется, что отчет может быть рассмотрен правительством в январе 2024 года.

Как уже сообщалось, право на заключение договора было предоставлено объединению французских, польских и итальянских компаний E.R.B. Rail Baltica JV в рамках тендера, организованного Eiropas dzelzceļa līnijas. Согласно отчету, доступному в системе электронных закупок, цена контракта, предложенная E.R.B. Rail Baltica JV, составляет 3,7 млрд евро.

В объединение E.R.B. Rail Baltica JV входят компании Eiffage Génie Civil (Франция), Budimex (Польша) и Rizzani de Eccher (Италия).

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую европейскую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с колеей 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально ожидалось, что расходы Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть последовательно поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram