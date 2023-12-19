В четверг, 19 декабря, Кабинет министров делегировал предприятию Pasažieru vilciens право и в дальнейшем заниматься организацией железнодорожных перевозками. На заседании правительстве между министрами состоялась дискуссия о том, как получилось так, что перевозки по железнодорожному маршруту Вильнюс-Рига-Вильнюс будет с 27 декабря осуществлять литовское, а не латвийское предприятие.

Вопрос о том, почему этот маршрут открыла литовская компания, а не Pasažieru vilciens, задал министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

"Я бы тоже хотел, чтобы это делало Pasažieru vilciens", — ответил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"): "Но здесь много аспектов, у нас нет свободного подвижного состава".

По словам Бришкенса, Pasažieru vilciens не хватает поездов для маршрутов в Лиепаю, Валмиеру, в Латгальский регион. Говоря о состоянии подвижного состава, министр сообщения употребил словосочетание "музейные экспонаты".

Бришкенс признал, что у Литвы есть дизели нового поколения, и это позволяет развивать новые направления. В целом, по словам министра, "соседи свою домашнюю работу выполнили лучше" — в том числе, в том, что касается вложений средств еврофондов в развитие железнодорожной инфраструктуру, что привело к отставанию Латвии в этой сфере. В последние двадцать лет Латвия, по словам Бришкенса, вкладывалась больше в железнодорожную инфраструктуры для грузовых поездов, а вот многие пассажирские станции еще ждут модернизации. К тому же скорость движения пассажирских поездов остается низкой.

"Отдали бизнес другой стране, открыли рынок Литве, а надо думать о паритете", — так прокомментировал ситуацию министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян), который когда занимал и пост министра сообщения. Действующий министр сообщения Каспарс Бришкенс парировал, что рынок нельзя было открыть — он и так был открыт. Но в том, что Латвия несколько отстает от соседей — согласился.

Подробно о том, как Латвия намерена развивать пассажирские перевозки по железной дороге — читайте здесь.

Бришенс упомянул на заседании и о том, что сейчас идут переговоры с эстонцами об открытии железнодорожного маршрута Тарту-Рига. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что это хорошая новость — тем более, что в 2025 году университетский город Тарту станет европейской культурной столицей.

В целом развитие железнодорожного движения в регионе Балтии оценивается как позитивное явление. Тем более железная дорога более дружелюбна к окружающей среде, чем автотранспорт. Однако пока нет ответа на вопрос, как оно повлияет на авиа-сообщение — отберут ли поезда пассажиров у самолетов или же, напротив, будут подвозить пассажиров в аэропорт "Рига", и латвийская столица возьмет на себя роль регионального транспортного хаба.

Судьба Rail Baltica решится за закрытыми дверями: на кону 3,7 млрд евро

Ответ на этот вопрос, как отметила Эвика Силиня, зависит от того, как будет внедряться проект Rail Baltica. Решения по проекту Rail Baltica правительство будет сегодня обсуждать и принимать за закрытыми дверями. Напомним, Кабинет министров сегодня планирует принять решение по вопросу о заключении договора по дальнейшей реализации проекта Rail Baltica, сумма затрат на строительные работы составит 3,7 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. Протяженность Rail Baltica составит 870 км, а максимальная скорость движения поездов — 240 километров в час.

Первоначально стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 млрд евро, но сейчас она значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Поэтапное открытие Rail Baltica планируется с 2028 по 2030 год.

Из-за возросших затрат возникла угроза того, что трасса Rail Baltica пройдет в обход Риги. Rail Baltica изначально должна включать в себя хотя бы одну из международных станций Риги — Рижский центральный вокзал или Рижский аэропорт, заявил Каспарс Бришкенс в понедельник, 18 декабря.

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