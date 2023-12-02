Для пассажирских перевозок автобусами и поездами в этом году необходимо еще 30 млн евро, но пока правительство решило выделить половину этой суммы. В правительстве прозвучала критика по поводу неэффективного бюджета отрасли, так как в конце каждого года приходится "тушить пожар", выделяя финансирование из средств на непредвиденные случаи. Министр сообщения Каспарс Бришкенс выразил решимость реформировать систему пассажирских перевозок, сделав ее более эффективной, пишет со ссылкой на Латвийское телевидение портал Lsm.lv.

Премьер-министр Эвика Силиня на заседании Кабинета министров заявила, что дотировать пассажирские перевозки из средств на непредвиденные случаи неправильно, и "всю эту политику нужно изменить". Министр финансов Арвилс Ашераденс также подверг критике сложившуюся ситуацию, заявив, что необходимость в конце каждого года искать дополнительное финансирование — серьезная ошибка. Министр добавил, что можно понять сдвиг на 2-3%, но в данный момент речь идет о 30-40%.

Министр сообщения иронически извинился за то, что не смог реформировать уже давно существующую неэффективную систему за два месяца после вступления в должность, но признал, что изменения необходимы, дотации параллельных рейсов должны быть отменены, а сама система должна быть оптимизирована путем более точного планирования. В докладе, представленном правительству, Минсообщения изложило некоторые из будущих направлений реформ.

Поезда вместо автобусов



В настоящее время автобусные и железнодорожные рейсы в региональной маршрутной сети не синхронизированы, но в 2024-2025 годах министерство планирует постепенно сократить прямые автобусные рейсы там, где есть железнодорожное сообщение, и обеспечить возможность автобусами добираться до поезда.

Также планируется сократить количество нерентабельных автобусных рейсов. Например, из 749 автобусных маршрутов с рентабельностью менее 10% планируется сохранить 556, а на 29 маршрутах может быть введен транспорт по запросу.

41 рейс планируется выполнять не во все дни, отменяя те дни, когда рейсы наименее востребованы, или сокращать рейс, поскольку пассажиры на некоторых рейсах не едут до конечного пункта.

Для того, чтобы шире использовать железнодорожный транспорт, пока не хватает поездов, но министерство обещает в следующем году ввести в эксплуатацию новые электропоезда, а в 2027-2029 годах начать эксплуатацию аккумуляторных поездов.

Уже сейчас железная дорога начинает использоваться больше пассажиров, чем автобусы. В 2019 году в региональных перевозках 61,5% пассажиров использовали автобусы и 38,5% — железную дорогу. С другой стороны, за восемь месяцев 2023 года 56,5% пассажиров было перевезено автобусами, а 43,5% — железнодорожным транспортом.

Чтобы сделать общественный транспорт более привлекательным для людей, планируется перейти к регулярному интервальному графику на региональных перевозках сначала для электропоездов, а потом и для автобусов там, где это возможно и полезно. Переход начнется уже в конце текущего года и продлится до конца 2027 года.

Единый билет и интервальный график



Министерство также считает, что необходимы возможности совмещения разных видов транспорта в одном билете. Новые виды билетов планируется разработать и ввести в 2024-2025 годах, а также упростить систему проездных билетов и увеличить скидки.

В 2024–2026 годах единый билет планируется ввести в Рижской метрополии. Он расширит возможности планирования поездок разными видами транспорта, в том числе на велосипедах и самокатах.

В перспективе систему следовало бы ввести в масштабах всей страны, так как количество и населения, и пользователей общественного транспорта за пределами Рижского региона сравнительно невелико, заявили в министерстве.

Пересмотр цен на билеты — с будущего года



В целях сокращения потерь перевозчиков планируются и изменения цен на билеты. Предположительно доходы от продажи билетов вырастут примерно на 8 миллионов евро, но сначала может сократиться количество пассажиров, хотя Минсообщения рассчитывает, что с улучшением качества услуг общественного транспорта (например, новые электропоезда, единый билет) пасссажиро поток пассажиров через некоторое время вернется.

В министерстве также считают, что в будущем следовало бы регулярно, например, каждые два года пересматривать тарифы на маршрутах регионального значения в соответствии с уровнем инфляции, если накопленный уровень инфляции достигает 5%, или пересматривать тарифы каждый раз, когда накопленный уровень инфляции достигает 5%.

Еще 30 млн евро на покрытие убытков в этом году



Министерство сообщения каждый месяц перечисляет деньги перевозчикам и раз в квартал — самоуправлениям городов государственного значения.

В 2023 году на дотации перевозчикам в бюджете предусмотрено 74,787 млн ​​евро, что на 6,4% больше, чем в 2022 году. 99,1% этого финансирования было истрачено к началу октября, и стало ясно, что денег до конца года не хватит.

Предусмотренные в бюджете 74 миллиона не покроют возможные потери в 2023 году, и общее дополнительное финансирование, необходимое из госбюджета в 2023 году, составляет 30,166 миллиона евро.

В министерстве объяснили это тем, что существенно выросли расходы на пассажирские перевозки, например, рост цен на электроэнергию на железных дорогах уже составляет около 7 миллионов евро.

В этом году количество за восемь месяцев перевезено на 2,25 млн или на 9% больше пассажиров, чем годом ранее. Это больше, чем за восемь месяцев 2021 и 2020 годов, но все еще меньше, чем до пандемии.

Во вторник правительство постановило выделить на пассажирские перевозки 15 миллионов евро из денег на непредвиденные расходы, в том числе 10,411 млн евро на автобусные и 4,588 млн евро на железнодорожные перевозки.

Вопрос об оставшемся финансировании Минсообщения будет решать с Министерством финансов.

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