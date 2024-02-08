Министр образования и науки Анда Чакша не будет отказываться от внедрения новой модели оплаты труда учителей "Программа в школе", но признает, что переход на нее может занять на год больше времени, чем планировалось изначально.

Предложение Министерства образования и науки (МОН) предусматривает, что самоуправления смогут внедрить новую модель только в том случае, если будут выполнены все условия, предусмотренные правилами Кабинета министров об оптимальных группах классов. Это вызвало недовольство как населения, так и фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК), которая находится в коалиции и не поддерживает реформу школьной сети, хотя и не возражает против "добровольного пилотного проекта".

Чакша намерена продолжать переговоры с СЗК и предполагает, что по предложению о реформе будет достигнуто общее видение. Министр уверена, что условие добровольного присоединения к новой модели придется по душе и партнерам по коалиции. Однако на данном этапе ей трудно судить о других возможных компромиссах.

"Я надеюсь на понимание и поддержку партнеров, принимая во внимание все международные исследования, которые сегодня показывают, что уровень знаний в разных частях Латвии, к сожалению, слишком разный, чтобы мы могли говорить о качественном образовании", — сказала министр. Предложение Министерства образования и науки будет снова обсуждаться на заседании коалиции.

В то же время министр подчеркнула, что новая модель не будет дешевле нынешней и может стоить на 30% больше. Увеличение расходов связано с увеличением численности вспомогательного персонала и повышением заработной платы учителей, при этом могут потребоваться инвестиции в улучшение дорог или увеличение пропускной способности школьной инфраструктуры. Однако вопрос об инвестициях будет решаться совместно с правительством.

Чакша ожидает, что переход на новую модель финансирования может произойти в течение одного-двух лет.

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