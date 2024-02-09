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В конце этой недели местами в Латвии ожидается ледяной дождь, а в понедельник дожди пройдут по всей стране.

В субботу в некоторых районах ожидается небольшой снег, во второй половине дня и вечером, начиная с юго-запада страны, снег будет сильным во многих регионах.

В воскресенье и ночью, и днем местами ожидается небольшой снег и ледяной дождь. Восточный ветер будет дуть в диапазоне от слабого до умеренного, сохранится мороз. В воскресенье температура воздуха поднимется до +1.. -4 градусов.

Ожидается, что в понедельник по всей стране пройдут дожди и будет гололед, температура воздуха поднимется до -1.. +4 градусов. Жителям лучше следить за прогнозами погоды и предупреждениями, поскольку возможен сильный ледяной дождь, который может сильно мешать передвижению.

В продолжение следующей недели временами ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться преимущественно около нуля и на дорогах часто будет гололед.

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