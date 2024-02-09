В субботу в некоторых районах ожидается небольшой снег, во второй половине дня и вечером, начиная с юго-запада страны, снег будет сильным во многих регионах.
В воскресенье и ночью, и днем местами ожидается небольшой снег и ледяной дождь. Восточный ветер будет дуть в диапазоне от слабого до умеренного, сохранится мороз. В воскресенье температура воздуха поднимется до +1.. -4 градусов.
Ожидается, что в понедельник по всей стране пройдут дожди и будет гололед, температура воздуха поднимется до -1.. +4 градусов. Жителям лучше следить за прогнозами погоды и предупреждениями, поскольку возможен сильный ледяной дождь, который может сильно мешать передвижению.
В продолжение следующей недели временами ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться преимущественно около нуля и на дорогах часто будет гололед.