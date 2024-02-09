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В прошлом году в Государственное агентство социального страхования (VSAA) поступило 16 заявлений от граждан Беларуси о предоставлении пенсий, сообщила агентству LETA заведующая отделом методического управления пенсий VSAA Эгита Гара.

Всего в прошлом году поступило 361 заявление о предоставлении пенсий согласно заключенному между Латвией и Беларусью договору о сотрудничестве в сфере социального обеспечения, и только 16 заявителей имели белорусское гражданство, а статуса беженца не имел ни один.

Большинство претендентов на пенсию — около 200 человек — были негражданами Латвии, около 100 человек — гражданами Латвии.

Как пояснила Гара, специального регулирования для белорусских беженцев в сфере социального страхования в Латвии нет. Их право на услуги социального страхования может быть определено только в рамках действующего национального законодательства.

Она отметила, что по поводу лиц со статусом беженца VSAA не имеет права обращаться в компетентное белорусское учреждение, чтобы решить пенсионный вопрос в рамках латвийско-белорусского договора. Такое обращение может быть только в исключительных случаях, если человек со статусом беженца дал на это письменное согласие, но даже в этом случае в белорусские учреждения обращается не сам беженец.

"Соглашение с Беларусью предусматривает, что необходимо заполнить определенную форму заявления. Если она заполнена, то соглашение предусматривает, что мы должны предоставить всю информацию компетентным учреждениям в Беларуси. Но человек должен понимать, хочет ли он предоставлять информацию этим учреждениям, если он имеет статус беженца и бежал из этой страны", — сказала Гара.

В латвийско-белорусском договоре нет условий, которые предусматривали бы отдельное решение вопросов беженцев. Пока не было случаев, когда белорусские беженцы соглашались бы предоставить информацию властям своей страны.

В конце января комиссия Сейма по делам гражданства и миграции рассматривала вопрос интеграции белорусских беженцев в Латвии и решила запросить мнение нескольких учреждений в поисках решения проблем.

Комиссия обратится в VSAA а предложениями по решению пенсионного вопроса. В объединение Free Belarus поступило уже три жалобы от белорусских беженцев, которых VSAA попросило связаться с белорусскими государственными органами по вопросу пенсий, но их статус беженца не позволяет это сделать. Эта процедура регламентирована в отношении обычных граждан Беларуси, но не годится для беженцев, сообщила представитель ассоциации Илва Эверте.

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