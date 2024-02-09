Национальные вооруженные силы подали в Минобороны план военного укрепления восточной границы. Сейчас его согласовывают с другими министерствами, сообщил в передаче "ТОП новостей" на канале TV24 министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные).

"Мы начинаем реализацию плана уже в этом году, но укрепление границы — это долгосрочный процесс, который может занять ближайшие пять лет, десятилетие. Если мы смотрим на соседние страны, такие, как Финляндия — [у них] граница укрепляется десятилетиями. Мы этот процесс никогда не остановим. У нас по соседству есть то, что есть — агрессивная страна", — заявил министр.

Спрудс указывает на то, что помимо того, чтобы строить забор, нужно заниматься военной противомобильностью, которая требует других действий — создания опорных пунктов и полосы препятствий, размещения сенсоров, дополнительных закупок мин.

"Граница защищена уже сейчас. У нас есть противотанковые устройства, у нас есть мины и препятствия — в нашем распоряжении есть ресурсы, чтобы вместе с союзниками защищать свою границу", — подчеркнул Спрудс. Однако он отметил, что это не значит, что можно не предпринимать дополнительных действий по защите страны.

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