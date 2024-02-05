Предприятие Lanekss доставило Национальным вооруженным силам (НВС) чай из России и соль из Беларуси, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении.

НВС заказывают продукты питания через Государственный центр логистики и закупок. В октябре прошлого года латвийской армии было доставлено 2,6 килограмма российского чая, а в январе этого года НВС получили семь килограммов произведенной в Беларуси соли.

Заместитель начальника Объединенного штаба НВС по вопросам поддержки Каспарс Здановскис пояснил, что в договорах конкретно не указано, что эту продукцию нельзя доставлять из России и Беларуси, но, при работе с коммерсантами удалось добиться того, чтобы эти продукты не попадали в столовые НВС. Он рассматривает возможность в будущем включить такой пункт в договор, но добавил, что продукты питания под санкции не попадают.

В то же время Здановскис отметил, что решение о прекращении сотрудничества с Lanekss должен принимать суд.

Член правления Lanekss Нина Силиня пояснила, что после январского сюжета "Панорамы", когда выяснилось, что чай российского производства был поставлен Латвийскому телевидению, Lanekss отозвала все сделки, в которых осуществлялись операции с товарами, имеющими хоть малейшую связь с Россией и Беларусью. Также прекращена закупка товаров, которые производятся в России и Беларуси, несмотря на то, что конкретные товары не входят в санкционные списки.

Между тем, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") подчеркнул, что у НВС не должно быть российских и белорусских товаров. "Товары контролируются и будут контролироваться, а поставщикам нужно считаться с правовыми последствиями за поставку товаров несоответствующего происхождения", — отметил Спрудс.

В передачи сообщили, что Государственное агентство регионального развития (VRAA), курирующее Систему электронных закупок (EIS), на данный момент проводит оценку с юристами, можно ли применить против конкретного коммерсанта. Пока распространение этих товаров в системе государственных и муниципальных закупок приостановлено.

При этом на вопрос, как решить проблему и можно ли запретить ввоз таких товаров в Латвию, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ответила, что это должно быть совместным решением Европейского союза.

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