Военная полиция расследует мошенничество с доставкой продуктов питания на военную базу в Адажи, сообщает в воскресенье, 28 января, программа TV3 "Nekā personīga".

Программа информирует, что Военная полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, если оно "было совершено в крупном размере, либо организованной группой".

Подозреваются три человека. Представитель Национальных вооруженных сил (НВС) тоже подозревается в злоупотреблении своим служебным положением в корыстных целях.

По информации, которой располагает "Nekā personīga", вооруженным силам мог быть нанесен ущерб на сумму около 100 тысяч евро.

Передача поясняет, что представитель третьего регионального центра безопасности Главного управления безопасности НВС заказал и принял доставленные фирмой SIA Lanekss продовольственные товары, указав в накладных ложные сведения: представленные суммы были больше, чем в реальности по накладным. Трудовые правоотношения с этим представителем центра безопасности НВС Латвии были прекращены в прошлом году.

В прокуратуре отказались комментировать программе ход расследования, а представители фирмы Lanekss не согласились на интервью.

Командующий НВС Леонид Калниньш отметил, что эффективность механизма контроля повысилась за счет введения дополнительного персонала и специальных инструкций о том, как еда доходит до солдат.

"Это еще раз показывает, что нам нужно постоянно совершенствоваться", — заявил Калниньш.

По данным Минобороны, за пять лет латвийские вооруженные силы закупили у SIA Lanekss продовольствия примерно на 7,7 млн ​​евро.

Lanekss является вторым по величине торговцем, у которого армия закупала продукты питания, уступая только предприятию SIA Sanitex, поставившему продукты питания на сумму около 14 млн евро.

Ранее Латвийское телевидение сообщило, что заказывая товары в Системе электронных закупок, покупатели из Латвию могут получить товары, произведенные в России. В частности, во время конкретной закупки LTV получила чай российского производства под торговой маркой Greenfield. На чайном пакетике было указано, что он произведен в Санкт-Петербурге. Чай Greenfield в Латвию поставляет фирма Lanekss.

Компания Lankess в 2022 году работала с оборотом 5,62 млн евро и прибылью 1,08 млн евро, по данным Firmas.lv. Фирма зарегистрирована в 2001 году, ее акционерный капитал составляет 2840 евро, а единственным владельцем является Нина Силиня.

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